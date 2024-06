Supuesto sicario fallecido en enfrentamiento con agentes del OIJ tenía 16 años

Uno de los dos supuestos sicarios que fueron abatidos el pasado lunes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en Parrita, Puntarenas, tenía solo 16 años.



Así lo confirmó ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico el director de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga.

Lo hizo en medio de su exposición sobre el expediente 24.047, que precisamente busca implementar en Costa Rica una ley contra el sicariato.

Zúñiga aseguró que si bien el castigo por matar a otra persona a cambio de un pago ya está definido en el Código Penal, hay otras figuras dentro de la propuesta de ley que deberían rescatarse; por ejemplo, las penas por reclutar menores de edad o también por promocionar, publicitar o entrenar a personas para cometer estos crímenes.

“Entonces hay una situación estructural y deberíamos hacer una cruzada nacional para que los jóvenes sigan en el colegio, es ahí donde deberían estar, porque en los grupos los jóvenes son descartables, el mismo grupo a veces se encarga de matarlo porque ya el menor adquiere mucho conocimiento y lo matan para que no los evidencien o entreguen a la policía”, aseveró el jerarca.

Zúñiga también cuestionó la proporcionalidad de las penas que propone el proyecto de Nueva República, que por ejemplo equipara los castigos de quien ejecuta el homicidio con quien lo contrata, algo en lo que los expertos han insistido no se puede hacer.

Por eso, se comprometió a “afinar” el expediente junto al Ministerio Público para rescatar los puntos que consideran valiosos.

“En general, esta reforma la veo positiva por abordar una problemática nacional, porque después de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que en aquel momento vino a abordar el fenómeno de los chapulines, nosotros en la actualidad tenemos un gravísimo problema con los menores de edad que no están en la escuela, que no están en el colegio y que están siendo reclutados por grupos criminales, y como no hay un delito relacionado con ese reclutamiento, lo están haciendo por la libre”, finalizó.