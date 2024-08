Reelección de magistrado divide al Plenario Legislativo

La reelección del magistrado de la Sala Segunda, Porfirio Sánchez, es el nuevo foco de división en el Plenario Legislativo.



Cuatro fracciones ya acordaron no apoyar la reelección de Sánchez, mientras que las restantes dos lo analizan.

Lo curioso de ese pulso es que el reglamento establece que, para no reelegirlo, se debe conseguir una mayoría calificada, es decir, al menos 38 votos.

Esa matemática “simple” tiene en jaque a los diputados, que se enfrentan al dilema de tener una mayoría de legisladores en contra de la reelección, pero no los suficientes para materializar ese deseo.

Precisamente en la búsqueda de esos votos es que las jefaturas acordaron trasladar esa votación, prevista para este miércoles, para el próximo lunes, pues la manifestación de hoy y el viaje a Limón amenazaba con llenar de ausencias la sesión.

“El gran problema, que a mí me parece que es muy injusto, es que la ley dispone que para poder no reelegirlo necesitamos 38 votos en contra; entonces sí, está la fracción oficialista, dos independientes, el PLP, el FA y Nueva República, pero aun así tendríamos como 28 votos, nos faltarían 10.

“Ahora, yo sí sé que hay varias compañeras de Liberación y el PUSC que no lo van a apoyar, ¿cuántas? No sé, francamente no sé y eso no se va a saber hasta el día de la votación, con la maravilla de que ahora el voto es público”, señaló la oficialista Pilar Cisneros.