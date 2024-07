Proponen castigar con cárcel a quienes presencien agresiones a menores y no intervengan

La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó, este miércoles, un proyecto de ley para castigar hasta con un año de cárcel a las personas que presencien la agresión a un menor de edad y no intervengan en su auxilio.



Se trata de una iniciativa creada a la luz de la agresión contra una colegiala en La Palmera de San Carlos, Alajuela, que se viralizó en redes sociales esta semana.

El proyecto reforma el artículo 144 del Código Penal, que en la actualidad castiga la omisión de auxilio para quien “encuentre perdido o desamparado a un menor de diez años o a una persona herida o amenazada de un peligro cualquiera y omita prestarle el auxilio necesario según las circunstancias”.

La propuesta socialcristiana elimina ese límite de 10 años y establece que sea para todo menor de edad y que, además, sea víctima de violencia.

Para tal fin, propone castigar el hecho con una sanción de entre un salario mínimo (₡462.200) y hasta tres (₡1.386.600). Si producto de esa agresión la persona menor de edad sufre un “grave daño o la muerte”, el castigo se elevaría a un año de prisión.

Pero, ¿cómo podría la ley determinar quién o quiénes son culpables de ese delito y cómo se garantizaría el derecho de su inocencia?

“Si se da en un centro educativo, los profesores, si hay cámaras, tocará tener pruebas del tema, pero si se logra comprobar que una persona pudo haber brindado auxilio y no lo hizo, hemos llegado a un punto donde las personas que presencien un acto de estos y no hagan nada sí deben recibir una sanción”, aseguró Carballo.

La diputada también detalló que la propuesta, que aún no ha sido asignada ni convocada para su discusión formal, aclara que ese deber de auxilio no debe suponer tampoco un riesgo para quien ayude a la víctima.

“Es un tema de tratar de que las personas sepan que si son parte o presencien un acto y no hacen nada, la ley tiene una sanción para ellos, es para bajar esa cultura que hemos desarrollado como país que no importa presenciar un acto de violencia y hasta grabo y me río y no pasa nada, ese es el objetivo”, finalizó Carballo.