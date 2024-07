Presentan moción de censura contra ministra de Educación

13 diputados de los partidos políticos Frente Amplio, Liberal Progresista, de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana firmaron una moción de censura en contra de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller.



Los legisladores le achacan en el texto el no pago de varios componentes salariales de los trabajadores del magisterio, así como la ausencia del informe técnico de la llamada “Ruta de la Educación”.

“Presentamos una moción de voto de censura contra la ministra de Educación, en vista de la manera en que ella de forma negligente está llevando este ministerio, nos preocupa mucho su actitud con respecto al presupuesto que se asigna a la educación, con respecto a la situación laboral en la que están sus trabajadores, nos preocupa la manera en la que no asume sus responsabilidades con respecto a la ruta de educación y nos preocupa que no defienda el fortalecimiento necesario de la educación pública de este país. “En momentos de crisis educativa, nos parece que no es la persona adecuada para seguir llevando la cabeza del ministerio y que debería replantearse su ubicación dentro de este ministerio, queremos que se dé la discusión en la Asamblea Legislativa”, dijo Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio.

Entre los puntos destacan los legisladores en el documento están:

Que la ministra se niega a cumplir con el pago de diferentes componentes salariales de las personas trabajadoras del magisterio, como el pago del aumento por costo de vida, pago de salarios incompletos, no reconocimiento de lecciones impartidas, recargos no reconocidos, rebajas injustificadas y el no pago de prestaciones.

Que la Defensoría de los Habitantes hizo una inspección en las instalaciones de reclamos salariales del MEP y determinó que existen 60 mil reclamos pendientes de resolver, correspondiente a 37 mil personas, de un total de 88 mil trabajadores de la institución.

Que la ministra apoya la propuesta de recorte de 65 mil millones de colones al presupuesto ordinario de educación 2025, propuesto por el Ministerio de Hacienda, que lo convertiría en el presupuesto más bajo de los últimos años, lejos del 8% del PIB para educación.

Que, a la fecha, se desconoce el documento técnico de la llamada “Ruta de la Educación” y que genera incertidumbre e improvisación en la conducción del sistema educativo público.