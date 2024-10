Plenario crea comisión para investigar irregularidades en la CCSS

El Plenario Legislativo aprobó, este lunes, la moción para crear una comisión especial que investigue las recientes irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).



Lo hizo con el respaldo de 34 diputados y el rechazo de otros siete, estos últimos del oficialismo.

La moción, impulsada por la liberacionista Andrea Álvarez, pero con firmas de casi todas las fracciones, apunta a analizar temas puntuales como las listas de espera y la deuda del Estado con la institución, pero también otros más detallados como las denuncias presentadas contra la presidenta Marta Esquivel, la suspensión de los portafolios de inversión o el hospital de Cartago.

Además, entre sus motivaciones está también la cuestionada adjudicación de Ebáis y Áreas de Salud que motivó el caso “Barrenador”, que hoy se investiga en sede judicial.

Sin embargo, para el oficialismo, muchas de esas justificaciones son parte del interés de hacer “un show mediático” sobre temas que ya se investigan.

“Lo que me temo, y estoy casi segura que va a pasar, es que van a hacer un show político como han pretendido hacer con otras comisiones investigadoras que no han llegado a nada y que no sirven para nada porque al final los casos se dilucidan en sede judicial y no aquí en la Asamblea Legislativa”, criticó la oficialista Pilar Cisneros al justificar porque ella y su bancada votaron en contra.