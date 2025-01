“No me preocupa en lo más mínimo”, dice Cisneros sobre posible candidatura de Ramos

La diputada y jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, asegura que no le preocupa la posibilidad de que el economista Álvaro Ramos dispute la presidencia de la República desde el Partido Liberación Nacional (PLN).

Esa posibilidad, que suena desde la cúpula del PLN y que el propio Ramos no niega, posicionaría al expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como uno de los grandes opositores a la nómina “chavista” de cara a las elecciones de 2026.

“No me preocupa en lo más mínimo que se lance y no me preocupa en lo más mínimo su candidatura. Lo que tengo que admitir, con hidalguía, es que yo me equivoqué cuando lo recomendé. No era la persona que yo esperaba que fuera”, dijo Cisneros.