Ministra niega adelantamiento de criterio sobre permisos a nuevo hospital de Cartago

La ministra de Salud, Mary Munive, rechazó, la mañana de este lunes, haber incurrido en un adelantamiento de criterio relacionado con el nuevo hospital de Cartago.

Esto a pesar de las reiteradas ocasiones en las que ha externado su oposición a la construcción del centro médico, pese a que este lunes reconoció ante la Comisión Especial de Cartago de la Asamblea Legislativa, que lo relativo al aval de la cartera debe darse una vez concluido el levantamiento de la obra.

"No es adelantar criterio. Las habilitaciones se dan ante cumplimientos en infraestructura y condiciones que son de 'checklist'. Las habilitaciones se dan a posteri. En este momento, no hay ni un mapa ni un diseño", dijo la jerarca.

Munive enfrentó señalamientos de los diputados Paulina Ramírez y Antonio Ortega, quienes la acusaron de haber adelantado criterio al hacer varias manifestaciones a la prensa, como por ejemplo lo dicho desde el 5 de diciembre de 2023 en una entrevista con el medio Trivisión.

De hecho, a la titular se le preguntó directamente si ella había dado esas manifestaciones, y otras que surgieron posteriormente, pero la jerarca evadió responder.

La ministra incluso defendió que, recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha requerido a Costa Rica hacer categorizaciones de riesgo por exposición a químicos.

De ahí que recordó que el terreno adquirido por la institución administradora de los centros médicos públicos del país en un principio estaba en una zona industrial, que posteriormente se varió, pero que no implicó una desaparición del riesgo, pues en las inmediaciones aún existen empresas químicas, según la tesis de la cartera sanitaria.



Lo anterior aún y cuando la misma propiedad ha recibido todos los permisos y vistos buenos necesarios para iniciar la construcción.

Tanto Ramírez como Ortega insisten en que esas declaraciones de Munive influyeron en la decisión de Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V., a la que la Caja de Seguro Social le adjudicó el levantamiento de la obra, de retirarse del proyecto el 19 de setiembre de 2024.

"Imagínese que usted se va a poner una soda en cualquier lugar y que el municipio le dice de antemano que no le va a dar los permisos. Obviamente, usted va a buscar otro lugar para ponérsela", planteó el congresista del Partido Frente Amplio (PFA) a la jerarca.

A ello, la compareciente respondió: "Una sodita puede perfectamente saber que si cumple se le da el permiso, y si no, no. Pero aquí no estamos hablando de una sodita. Estamos hablando de una infraestructura altamente compleja, que alberga a la población más vulnerable de un país, que es su población enferma".