Diputados piden a policía traer por la fuerza a ministro Franz Tattenbach a comparecer

Los diputados de la Comisión de Ambiente aprobaron esta mañana, por unanimidad, una moción para pedirle a la Fuerza Pública que lleve hasta ese órgano al ministro de esa cartera, Franz Tattenbach.

Lo hicieron en medio de una nueva negativa del jerarca a participar de la discusión que se sigue en ese órgano por la supuesta tala ilegal y violaciones de los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo por parte de un empresario privado y con la venia del Poder Ejecutivo.

Tattenbach, quien según los diputados ya había pedido reprogramar esa cita dos veces, estaba citado para este martes pasadas las 9 a. m.; sin embargo, la sorpresa de los legisladores fue que en su lugar llegó el viceministro Jorge Mario Rodríguez en calidad de ministro a. i., pues Tattenbach está fuera del país.

La principal molestia de los legisladores es que el despacho del ministro confirmó ayer lunes su presencia ante la comisión, pero a sabiendas de que en su lugar estaría Rodríguez.

“Yo no me apunto al vacilón, estoy completamente en desacuerdo con el vacilón y agarrar la Asamblea Legislativa y vacilarla, eso me parece. Yo sé que este Gobierno tiene esa práctica, pero en tanto estemos diputados de oposición deberíamos buscar un ejercicio de que se respete los mínimos del marco del derecho y la división de poderes. Ese correo es para vacilar a la Asamblea Legislativa.