Tattenbach rechaza haber recibido oficio en el que funcionaria se negó a borrar humedales

El ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, negó haber recibido el oficio en el que la funcionaria del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Jacklyn Rivera, objetó la orden de borrar del mapa humedales que se encontraban en las fincas del empresario Pacheco Dent, parte del refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo.



En medio de la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno, Tattenbach aseguró que hasta este miércoles pudo leer ese oficio porque nunca se le envió ni se le copió de manera directa, tal y como alega Rivera.

La científica fue removida de la dirección del Programa de Humedales del SINAC, apenas cuatro días después de haber recibido esa orden, según ella, por parte del jerarca.

“Obviamente yo no puedo remover a alguien por un oficio que no recibí, ese oficio no se me ha contestado y hoy al mediodía lo encontré buscando yo en los servidores”, aseguró.

El jerarca dijo que, aunque venía copiado en ese correo, no se le copió a sus correos oficiales, aunque no explicó a cuál sí.

“Eso es falso, no puedo haberla removido por un oficio que ella no firmó, que no me llegó a mí y que ella negó hacer; sin embargo, tengo el oficio que ella me envió, me copió, pero doblemente ciego, venía copiado no ciegamente, pero no me copió a los dos correos que tengo en el MINAE, esa es la realidad, el oficio no me llegó ni tampoco le llegó al director del SINAC”, añadió.