Diputados mantienen dudas sobre umbral para perseguir capitales emergentes

El umbral económico a partir del cual se perseguirán los incrementos de capital sin causa lícita aparente es el único punto que separa a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de tener un consenso total en el tema.



En una sesión de trabajo junto a los jefes de fracción y el juez contencioso, Hubert Fernández, el órgano allanó finalmente la ruta para aprobar un texto sustitutivo al expediente 22.834, frenado tras su aprobación en primer debate por las amplias dudas que despierta la iniciativa.

El único desacuerdo pasa precisamente por la necesidad o no de ese monto mínimo.

Fernández explicó que hoy ese monto no existe y que eso permite darles a las autoridades judiciales una discrecionalidad sobre cuáles incrementos persigue y cuáles no, independientemente del monto.

“Cualquier incremento de capital, sin causa lícita aparente, debería ser perseguido, no debería haber una licencia para yo poder tener un incremento patrimonial no probado.

“La regulación actual me parece correcta, no hay ningún tipo de umbral porque no debería existir un límite, eso permitiría que un grupo criminal se organice, distribuya un monto entre varias personas y evite ser perseguido. No deberían limitarse las potestades que ya tiene el Estado”, aseveró.