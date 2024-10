Diputados analizan si manifestación de policías amerita voto de censura contra ministro Zamora

Diputados de las diferentes fracciones de oposición están reunidos, este lunes, para analizar si la cadena nacional emitida este domingo supone una violación a la Constitución Política y si, además, amerita una moción de censura contra el ministro de Seguridad, Mario Zamora.



En ese espacio, tradicionalmente utilizado para que el Poder Ejecutivo envíe mensajes directos a la ciudadanía, el Gobierno de Rodrigo Chaves replicó un video que ya había publicado el viernes anterior, en el que se observa a un grupo de oficiales, encabezados por el ministro Zamora, exigiéndole respeto a los diputados para con su labor.

En la cadena, sin embargo, se añadió un segmento donde se puede observar a la diputada de Liberación Nacional, Dinorah Barquero, cuestionándole al jerarca que a algunos policías les falta capacitación y que, en otros casos, estos ni siquiera saben utilizar un radio.

Posteriormente, uno a uno, los directores de Fuerza Pública, Guardacostas, Policía de Control de Drogas, Vigilancia Aérea, Policía Penitenciaria, Turística, de Fronteras y Tránsito, condenan las palabras de Barquero y otros diputados y les exigen “respetar su uniforme”.

Todo esto lo hacen mientras encabezan a un grupo de oficiales de diferentes cuerpos.

Sin embargo, la Constitución Política, en su artículo 12, establece que “solo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil; no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva”.

Para algunos diputados, ese video es una movilización de oficiales por parte del Ejecutivo para hacer esa manifestación.

La diputada guanacasteca incluso aseguró que lo hecho por Zamora este fin de semana es peor que lo que hizo el también entonces ministro de Seguridad, Juan Diego Castro, en 1995, cuando desfiló con un grupo de policías armados hasta el edificio de la Asamblea Legislativa.

Luis Diego Vargas, jefe del Liberal Progresista, también aseguró que se analizarán “todas las posibilidades” en la reunión de la bancada de este lunes, pero que él y sus compañeros mantienen dudas sobre la valía de una moción de censura a este Gobierno.

“Si tengo un ministro que tuvo una mala acción hay que valorar la forma de pedirle que sea más cuidadoso, que haya una forma de hacerle entender que no se repita, pero no caer en un juego discursivo, porque a la fecha al Gobierno no le está llegando mensajes como la censura de la ministra Müller (Katharina, Educación), se hizo una censura que la gente no entendió y más bien se generó más desgaste entre los poderes del Estado”, precisó Vargas.