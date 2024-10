Congreso elimina multa por no portar licencia de conducir

El Plenario Legislativo aprobó este lunes, en segundo debate y por unanimidad, el expediente 23.940, que elimina la multa por no portar la licencia de conducir.

Se trata de una propuesta de la liberacionista Carolina Delgado, que modifica la Ley de Tránsito para que los conductores no tengan que pagar los ₡20 mil o ₡25 mil que hoy cuesta el no portar ese documento de manera física.

Delgado insistió en que esa verificación podrá hacerse por medio de una llamada o un registro electrónico que permita comprobar que la persona tiene el requisito vigente, pero no lo porta en ese momento.

“Es un cambio sencillo a la ley, pero que significa una importante facilidad para los conductores. En algunas partes se ha malinterpretado que esto significa que no tiene que tener los requisitos para la licencia o tenerla vigente, eso no es así, simplemente es que puede no portarla, siempre y cuando se compruebe que está al día”, precisó la legisladora.