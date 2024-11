Cisneros pregunta a Carlo Díaz por versiones de que su pareja lo acompaña en giras nacionales

La jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, presentó este miércoles una consulta al fiscal general, Carlo Díaz, ante supuestos rumores de que su pareja lo acompaña a las diferentes giras que realiza a nivel nacional.

En ese documento, la diputada pregunta a Díaz, entre otras, a cuáles giras lo ha acompañado la fiscal auxiliar Arelys Mora y en qué calidad, así como si ella viajó en alguno de los vehículos oficiales del fiscal general y si estos se han utilizado para recoger y llevar a Mora hasta su casa de habitación.

“Extraoficialmente nos han dicho que él se va de gira, dentro del país, con ella, acompañándolo en el carro y quedándose en los mismos hoteles, etc, pero como no lo podemos verificar porque no tenemos pruebas, entonces le estoy pidiendo específicamente que me diga”, añadió.