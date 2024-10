Chaves sobre denuncia por uso de carros del ICD: “Es un anónimo sin fundamento”

El presidente Rodrigo Chaves calificó como “sin fundamento” la denuncia que dio pie a una investigación por el aparente uso de vehículos decomisados al narcotráfico para hacer seguimientos a diputados, magistrados y el fiscal general, Carlo Díaz.

La pesquisa fue dada a conocer el 10 de octubre por el propio jefe del Ministerio Público, en una comparecencia ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.

Seis días más tarde, el sitio de noticias CRHoy.com reveló la queja que dio pie a la causa penal a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA). En ella se menciona la supuesta existencia de una “estructura paralela de seguridad”; misma por la que Chaves fue consultado si él avaló tal situación durante su conferencia de prensa semanal.

"Yo no puedo avalar lo que no existe. Eso es una afirmación temeraria, sin fundamento y sin base. El señor Cerdas es el director de la Unidad de Protección Presidencial, él pasa conmigo casi todo el día. Quien puso esa denuncia, que además está haciendo una denuncia anónima y temeraria. El fiscal, al repetirla en pública y al evadir haber dado respuestas, está violando la ley. Es una denuncia anónima, sin fundamento, sin pruebas de ningún tipo. A alguien se le ocurrió escribió ahí una cosita y ya andan diciendo que andan persiguiendo... yo no puedo responder a eso.

"El día de mañana van a defenderme de que cometí el genocidio de alguna población en los años 1930. Una acusación absurda y un grave error del fiscal haber dicho eso en público en la Asamblea Legislativa", indicó el mandatario.