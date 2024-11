Chaves increpa a ganaderos: “Nos vemos en la calle, a mí no me amenaza”

El presidente Rodrigo Chaves increpó a dos ganaderos, este viernes, en medio de su gira por la Zona Norte.

En un video se puede observar cómo el mandatario y los dos hombres conversan luego de la actividad que Casa Presidencial realizó hoy en Los Chiles.

Ese sistema, que anunció el Ministerio de Agricultura y Ganadería en enero pasado, permitirá el registro de fincas, productores y ganado mediante la geolocalización, esto por medio de un arete electrónico que se colocará en una de las orejas de los animales.

La idea es que, con el sistema, se pueda combatir el contrabando y así impulsar las exportaciones.

“A mí lo que me dicen, nada más, y yo porque soy amigo suyo, se lo voy a decir viéndolo a la cara, que el único que no quiere areteo es la gente que está trayendo ganado de Nicaragua, eso es lo que me han dicho”, le respondió Chaves.