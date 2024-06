“Aquí pasó mucha gente que no quiso tomar decisiones duras”, dice presidente de Sinart

El presidente ejecutivo del Sinart, Fernando Sandí, se defendió esta tarde de los señalamientos que el sindicato y un grupo de funcionarios hicieron contra él y el director general, Federico Amador.



Sandí aseguró que las decisiones “duras” que está tomando para mantener a flote al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) son las generan molestia entre un sector de la entidad que preside, sector que hoy pidió la renuncia suya y la de Amador.

“Mi persona ha llegado a tomar decisiones que debían tomarse desde hace tiempo y que no comulgan con los deseos de la seccional o el sindicato (…) Aquí pasó mucha gente que no quiso tomar decisiones duras, fuertes, que eran importantes, eso no les gusta y el sindicato no cuentan todo esto en la Asamblea, por eso es importante que la gente entienda por qué un sindicato pide mi cabeza”, aseveró.