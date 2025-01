Ante falta de registro de miembros, PLN acuerda cambio en militancia y ratifica precandidatos

La Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN) acordó la tarde de este sábado un cambio relacionado con la militancia, al reconocer que carece de un registro oficial de sus miembros como el que demanda su Estatuto.

Ahora, la agrupación verdiblanca dará por cumplida la membresía interrumpida de dos años "la declaración expresa y de libre voluntad de la persona aspirante, siempre que no existan pruebas objetivas y concluyentes de su militancia en otro partido político".

Lo anterior se desprende de una moción presentada por el secretario general del partido, Miguel Guillén, que fue aprobada con 65 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

Esta iniciativa también ratificó a los precandidatos Álvaro Ramos, Gilbert Jiménez, Carolina Delgado, Enrique Castillo y Marvin Taylor, quienes realizaron la inscripción correspondiente a lo largo de la presente semana en la Casa Liberacionista José Figueres.

A pesar de lo apabullante del resultado de la discusión, esto no la salvó de la polémica. Dos de los aspirantes expresaron su disconformidad con la moción.

Valga recordar que diferentes tendencias, como la de Castillo, han cuestionado que Ramos cumpla con el requisito de militancia, a pesar de que el propio Guillén certificó la misma para que este superara los requerimientos de inscripción.

"Me parece, señor secretario, una falta de todo el decir 'subsanar'. Aquí no se pueden subsanar cosas. Hay un procedimiento establecido, se cumple o no se cumple. Eso es lo que procede. Pero además de eso, me parece que exponer a la Asamblea ante una situación de que, para subsanar cualquier defecto del proceso anterior, por A o por B o por Z, no correspondería a esta Asamblea.

"Señor secretario, y no sé si el Comité Ejecutivo está totalmente presentando también esa propuesta... porque me parece que está fuera de todo sentido, fuera de toda legalidad y fuera de sustento. Creo que si se han dado cuestionamientos y no existen las pruebas o las condiciones, se tienen que tomar las decisiones correspondientes. No es decir que es la Asamblea la que hoy está aprobando", señaló Jiménez.