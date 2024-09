Tras vivir momentos históricos en París 2024, Laura Chinchilla cree que ticos “están para más”

Hablar de la gimnasta estadounidense Simone Biles y la nadadora del mismo país, Katie Ledecky, es sinónimo de todo lo que está bien en el mundo deportivo. Biles orientó al deporte a hablar sobre la salud mental; Ledecky no se cansa de romper récords en la piscina.

Los recientes Juegos Olímpicos dejaron dos momentos históricos y en ambos estuvo una costarricense. El primero: la reverencia de Biles a la brasileña Rebeca Andrade, en una de las premiaciones de gimnasia, como máximo símbolo de humildad. El segundo: una Ledecky consagrándose como la mejor de todos los tiempos en la natación —hubo un tercer episodio que la protagonista de esta entrevista relatará más adelante —.

Se trata de la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, quien es miembro del Comité Olímpico Internacional (COI). Chinchilla fue la protagonista en premiaciones icónicas, y en Teletica.com conversamos en profundidad con ella, sobre su experiencia en el COI, París 2024, el deporte de alto rendimiento en Costa Rica y las elecciones del próximo 30 de setiembre para la presidencia del Comité Olímpico Nacional (CON), algo de no menor relevancia, pues ya hay dos grupos que pujarán por el puesto (aquí puede leer información sobre quiénes aspiran a ser presidentes del CON: Gabriela Traña y Henry Núñez).

En las justas, Chinchilla entregó un total de nueve medallas en tres pruebas femeninas. Lo hizo en la premiación de ejercicio de suelo en gimnasia, también en 1.500 metros de estilo libre de natación, y en los 100 metros con vallas de atletismo.

A continuación, puede repasar la entrevista completa.

—¿Cómo vivió París 2024?



Fue una experiencia maravillosa, a diferencia de muchos que también la disfrutaron a través de la televisión e Internet, en mi caso tuve el gran honor de poder vivirla de manera personal, estuve por allá todo el ciclo de los Juegos Olímpicos París 2024.

Fue un evento hermosísimo, caracterizado, en primer lugar, por el excelente desempeño que siempre hacen los mejores atletas del mundo y por haber sido un evento muy bien organizado por parte del Comité Olímpico y parte del Comité Organizador, y por un ambiente muy especial, de mucha alegría, mucho compañerismo, respeto y admiración de parte de los atletas.



—Hubo dos momentos claves en los Juegos Olímpicos: las premiaciones en las que usted apareció, una en la que hay una reverencia de la gimnasta Simone Biles a la brasileña Rebeca Andrade y también la de la nadadora Katie Ledecky… ¿Qué significaron para usted?

De izquierda a derecha: Simone Biles (plata), Rebeca Andrade (oro) y Jordan Chiles (bronce).

Bueno, hubo una tercera medalla también, fueron medallas, porque cuando uno está en la premiación, tiene que poner la de oro, plata y bronce. Estuve también en los 100 metros con vallas, una competencia en la cual yo me había inscrito para poner medallas desde Tokio 2020 porque ahí teníamos la gran esperanza de que nuestra atleta pudiera ganar los 100 metros vallas en esa ocasión; desgraciadamente, no pudo ir ahora, por más esfuerzo que hizo.



Haber puesto esas medallas a esas nueve mujeres, en natación, gimnasia y atletismo, para mí ha sido de los mejores honores y de las más hermosas experiencias que he tenido, no solo por estar ahí, porque los gimnasios están llenos, ni hablar del Estadio Olímpico, que es donde se realiza el atletismo, estar en esos ambientes tiene toda esa energía, es algo muy especial.



Es una manera de rendir homenajes a los verdaderos héroes del deporte y tanta cosa positiva inspira alrededor del mundo, y muy particularmente quiero mencionar el hermoso gesto que las dos gimnastas norteamericanas tuvieron con la brasileña, que fue la que se llevó el oro en los ejercicios de piso. Las dos atletas norteamericanas, ranqueadas entre las mejores, le hacen un homenaje, ese gesto de reverencia, estar a la par, ver esa complicidad, haber sido parte de eso, me ha dejado una marca muy hermosa en mis recuerdos.



—Basada en su experiencia en el Comité Olímpico Internacional, ¿qué nos falta como país y por qué retrocedemos en cantidad de atletas en unos Juegos Olímpicos?

Con toda franqueza, tengo que decir que uno de los puntos altos del deporte de alto rendimiento, midiéndolo por las cosas que se hicieron en el país, como los Juegos Centroamericanos, el Mundial FIFA Sub-17 y por los dineros que aportamos precisamente al Comité Olímpico, fue durante mi administración. Eso nos permitió llevar, en su momento, una delegación muy importante a los Juegos Olímpicos; desde entonces, la situación ha venido desmejorando.

El financiamiento oficial se ha debilitado y eso no puede ser, este es un momento más allá de señalar quién es el responsable, sí es un momento y esto lo he hablado con las autoridades olímpicas del país, es momento de poder unir esfuerzos entre COI, las federaciones deportivas y las autoridades nacionales, si no se unen en un esfuerzo común, Costa Rica seguirá pereciendo, y esto es muy vergonzoso decirlo, como uno de los países con las delegaciones más pequeñas. Llevamos la delegación más pequeña de Centroamérica, Costa Rica está para mucho más, el COI ayuda al CON, pero tampoco podemos traer más recurso que lo que llevamos a otros países que también lo necesitan. Necesitamos que las autoridades reaccionen y que haya un esfuerzo más grande de parte del CON, federaciones y la empresa privada, que son los que patrocinan a atletas.



—Hay otro tema y son las elecciones que se avecinan en el Comité Olímpico Nacional, que serán el 30 de setiembre. ¿El COI tiene un voto, será usted la representante?



Sí; pero, desafortunadamente, las elecciones se agendaron para una fecha en que yo tengo que cumplir otros compromisos afuera que no podía cancelar. No podré emitir ese voto porque hay que estar presencialmente. Para mí ha sido una sorpresa positiva, saber que hay dos papeletas, esto incentiva una sana competencia, he hablado con los dos candidatos y les he pedido que, por sobre todo, se trate de preservar la imagen, el prestigio y los esfuerzos que el CON ha venido cosechando, que ojalá pueda ser un proceso caracterizado por respeto y donde se den a conocer las ideas.

Hay una papeleta que apuesta más a la continuidad, mejora y consolidación; otra presenta algunas novedades y propuestas de cambio. Ojalá que podamos escuchar a ambos y que se tome la decisión que más convenga al país.

—En cuanto al COI, ¿qué se viene para usted? Usted empezó y ya tiene sus experiencias…



Para mí ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida, algo sumamente refrescante, en un momento en que la política, desgraciadamente, está presentando en todo el mundo su peor cara: vemos líderes que no reconocen las derrotas, que no juegan el Fair Play, que muchísimo menos están dispuestos a no reconocer méritos de que triunfan. En el deporte ocurre lo contrario, más bien el círculo del Fair Play, de saber aceptar las derrotas, de abrazar al triunfador reconociendo el esfuerzo que se hizo.

De verdad que ha sido muy hermoso, me tocaron años muy complejos porque fueron dos olimpiadas muy complejas, como fueron Tokio 2020 y Beijing 2022, con los Juegos de Invierno que estuvieron en medio de pandemia. El COI ha demostrado una gran resiliencia, que no importa cuál crisis caiga en el mundo es capaz de seguir adelante, garantizando a los atletas las competencias en las justas más importantes para ellos, y París cosechó los esfuerzos que hemos venido sembrando en materia de sostenibilidad, inclusión y paridad en cuanto a la participación de las mujeres.



—¿Su rol en el COI tiene plazo de vencimiento?



Sí, los nombramientos son de 10 años, además, cuando uno cumple los 75 años, tiene que retirarse, yo todavía no cumplo los 75, pero los 10 años sí, de aquí a unos 5 años.

Me he dedicado a apoyar a los miembros de comisiones de nombramiento, me toca junto con otros colegas, decidir sobre los nuevos miembros y, también, como parte del Comité de Ética que vela por qué se cumplan las normas que nosotros tenemos que observar como parte de la Carta Olímpica.



—¿Cuál sería un mensaje suyo para los atletas ticos de alto rendimiento y el semillero del deporte que también sueña con participar y competir en Juegos Olímpicos?



Las posibilidades de alcanzar las cosas tan hermosas que hemos visto en los Juegos Olímpicos las tienen, igualmente, los costarricenses frente a los atletas de otros países del mundo. Los costarricenses nacemos con las mismas condiciones para aspirar a cosechar los éxitos que otros atletas de otras partes del mundo han venido obteniendo.

Yo los invito a que abriguen en sus vidas de familia el apetito por el deporte, por la disciplina, porque solo cosas buenas van a obtener de eso, alejándose de las drogas y los vicios, los niños van a crecer con una mejor disciplina de estudio, van a tener mayores herramientas de empoderamiento. Es cierto que las familias son claves para el inicio de las carreras deportivas, pero si el Estado no sostiene políticas exitosas que otros gobiernos en el pasado han implementado, no vamos a poder mantener esfuerzos, el sector privado está llamado a hacer un gran esfuerzo y, finalmente, los medios de comunicación, no se vale halagar a los atletas cuando ganan, pero cuando pierden se les olvida que existen o los tratan, a veces, con excesivo rigor. Hay que cubrirlos y acompañarlos.