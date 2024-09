¿Por qué Gabriela Traña quiere ser la presidenta del Comité Olímpico?

La atleta costarricense Gabriela Traña buscará la presidencia del Comité Olímpico Nacional (CON) el próximo 30 de setiembre.

Para eso logró juntar una fórmula llamada “Cambio Olímpico” y conformó esta papeleta:

Presidente: Gabriela Traña

Vicepresidente: Alexander Chacón

Secretario General: Carlos Bravo

Tesorero: Daniel Coen:

Ciclista Olímpico: Andrey Amador

Director I: Geen Clark

Director II: Kenneth Viquez

Director III: Natalia Brenes

Director IV: Luis Solano

Suplente: Allan Segura

Suplente: Alma Monterrey

Fiscal: Marcia González

Traña considera que el cambio “siempre es bueno” y le apostará a crear un presupuesto permanente para el deporte en todas sus facetas, a la transparencia y a buscar mejores recursos técnicos y económicos para el deporte del país.

“Es muy bueno siempre el cambio y la transformación, refrescar los movimientos y las organizaciones, y así como los atletas vamos rotando, yo también creo que la parte administrativa es bueno que vaya rotando”, comentó Traña.

Y agregó: “Nuevas personas también tienen buenas conexiones, tienen alianzas internacionales en sus respectivos deportes y todo eso se puede atraer hacia el Comité Olímpico para que todos nos beneficiemos. Esa es la necesidad. Si uno sigue haciendo las mismas cosas va a tener los mismos resultados y a todos nos interesa tener un papel más preponderante en el deporte internacional“.

Un punto a favor de Traña es que afirma que como atleta “ha vivido muchas experiencias, muchas dificultades, pero también muchas cosas bonitas”.

“Yo les estoy agradecida al deporte en muchas facetas y me siento comprometida de devolver al deporte un poquito de lo que me ha dado. Yo no sería Gabriela Traña de no haber entrado al atletismo y tenido la experiencia, compartí con otras culturas y otros países, con personas de diferentes lugares y ambientes. También me permitió prepararme académicamente, de seguir actualizándome en materia de nutrición, de deporte, en material de valores deportivos. Y yo quisiera que eso lo tenga todos, que no sea solo para mí, que fui ahí y lo logré yo sola. Que tengamos una dirección que nos guíe para eso. No solo se trata de llegar al alto rendimiento, se trata de que después de su retiro tengan oportunidad y se sientan preparados”, concluyó Traña.