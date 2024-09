¿Por qué busca un cuarto mandato en el Comité Olímpico? Henry Núñez responde

Henry Núñez lideró el Comité Olímpico Nacional durante 12 años (2008-2012) y ahora buscará hacerlo de nuevo.

Núñez presentó este lunes oficialmente su papeleta denominada "Evolución Olímpica". Las votaciones en el CON serán el 30 de setiembre.

Núñez de manera amplia sobre su deseo de ocupar de nuevo la silla presidencial del CON.





—¿Cómo toma este nuevo proceso para la presidencia del CON en medio de una puja con otra papeleta que encabeza Gabriela Traña?





Creo que es positivo para la institucionalidad del Comité Olímpico, es una posibilidad que siempre ha existido, aunque en las elecciones anteriores siempre hay un solo equipo de trabajo que se presenta.

Sé que se han intentado hacer otras papeletas, pero no las habían podido armar. Sé que les costó muchísimo hacer las papeletas contrarias, pero en buena hora, es saludable para la institucionalidad y para la democracia del CON.

—¿Cuál será la postura suya ahora que hay dos papeletas: será de división o pensar en más allá de lo que se pueda construir a futuro juntos ambos frentes?



En la contraposición hablan de un cambio y nosotros, por el contrario, decimos una evolución. El cambio en el CON se dio hace muchos años y fue para bien. Se hizo con nuestra gente a nivel administrativo, técnico y ejecutivo.

El cambio por el cambio no necesariamente es bueno, más bien yo creo que a veces es peligroso. Nuestros asambleístas deben analizar muy bien quiénes conforman las papeletas, porque venir y presentar un plan de trabajo.... como dicen, el papel aguanta lo que le pongan, pero cuando ya se ha demostrado trabajo, buena gestión y transparencia tenemos que hablar de evolución y seguir creciendo. A veces los cambios son peligrosos.

—Hay atletas que dicen que no se les ha apoyado como deben de ser, ¿Qué les responde?



Habría que verlo, yo veo en la otra papeleta a Gabriela Traña y a Allan Segura, si nos vamos al pasado, si a muchos les hemos apoyado al 100%, a Gabriel Traña se les ha dado un 120%, yo estoy seguro de que ni Gabriela ni Allan podrían decir que no recibieron el apoyo absoluto del CON, yo lo puedo garantizar y se los digo de frente, tienen derecho a estar en una papeleta opositora, cada quien sabrá sus motivaciones, por lo menos a ellos dos no les ha dado el 100% sino el 120% y así a la gran mayoría.

A los atletas olímpicos actuales, Brisa Hennessy, Milagro Mena, Gerald Drummond, todos los que fueron a Tokio y París se les ha financiado todo y por ejemplo a Gerald se le financió París 2024 y lo hemos seguido financiando en la Liga Diamante y algo más importante que el tema deportivo como es su formación integral, hay atletas que les hemos ayudado a terminar la primaria, la secundaria, carreras universitarias completas y hasta maestrías.

—¿Qué tan diferente es Henry Núñez hoy, qué tiene de diferente al de los otros tres periodos al frente?

Partiendo de lo bien que se ha hecho en recursos, crecimiento en resultados deportivos como lo demostré, viendo los resultados financieros y deportivos vemos éxito.

¿Qué buscamos? Todavía vemos mucho margen de crecimiento, necesitamos una ley que le dé recursos permanentes al alto rendimiento, necesitamos infraestructura deportiva, aspiramos a ganar una medalla olímpica, yo mantengo la ilusión.

Mientras tengamos energía hay que seguir en esta tarea, el hecho que yo haya sido atleta no me valida para ser un buen dirigente. Yo agarré una federación quebrada con ₡500.000 y la dejé con ₡70 millones anuales. Agarramos un CON quebrado y desprestigiado y lo transformamos en una organización exitosa que nunca tuvo números rojos en nuestra gestión. Eso nos da validez.



—Usted dijo que tiene el apoyo de 30 federaciones, son 39 votos los que están en juego. Prácticamente, lo que presenta este lunes es algo ya garantizado... Salvo que no pase nada extraño, usted será el ganador de esas elecciones...



Por respeto a los asambleístas no puedo dar nada por garantizado, como buenos deportistas, no puedo menospreciar nunca al adversario, si lo que es pesado es que son 39 asambleístas, porque Laura Chinchilla, miembro del Comité Olímpico Internacional, no podrá estar por temas personales y profesionales en la asamblea. De las ocho federaciones que están constituyendo la papeleta contraria no esperaría apoyo.

Los otros 30 asambleístas me han mostrado su apoyo, si ustedes le preguntan a los 25 atletas olímpicos activos en este momento, al menos 20 me han dicho que creen en nuestro trabajo, Milagro Mena y Roberto Sawyers, que son los representantes de ellos nos están apoyando a nosotros.

Veo gente en la otra papeleta que tengo como más de 10 años de no verlos en el deporte, otros que no tienen más de cuatro años en su organización y no han resultado los problemas. La fuerza que tiene este equipo de trabajo es uno a uno los dirigentes, los trabajos que se han hecho en sus federaciones. Si ustedes analizan deporte por deporte, los que están en esta papeleta, eso es lo que va a terminar de convencer a nuestros asambleístas.

—¿Tiene alguna promesa al deporte?



No todo depende de mí, no soy el mago, todo depende de un equipo de trabajo. Yo puedo garantizar como profesional que seguiremos trabajando con la misma honestidad, convicción y transparencia. Nuestra razón de ser son las federaciones afiliadas y atletas. Vamos a seguir empujando esta organización que hoy por hoy sea un prestigio a nivel internacional. Hay muy buena relación internacional también. Prometo esa honestidad.

—Usted había dicho que soñaba retirarse en el 2024 con una medalla olímpica, ¿Eso cambió ahora que quiere volver a ser presidente del CON?

En el 2024 no... yo creo que no puse plazos, yo sueño y lo seguiré haciendo, yo aspiro a que ganemos una medalla olímpica y que ese medallista o esa medallista sea una creación del CON, de un gobierno, de una federación que hallamos ayudado, las medallas que tiene Costa Rica son esfuerzos individuales, personales y familiares que nunca recibieron el apoyo del país.

Yo sueño mucho en eso, los planteo cada cuatro u ocho años, vuelvo a reiterar, es mi profesión y la vocación de servicio que tenemos de ganar esas medallas olímpicas y panamericanas.

—¿Qué le dice a la gente que opina: "Henry Núñez, cuatro años más" o que puede decir "aferrarse tanto a un puesto"?

A mí esa pregunta... alguna de las principales críticas que a mí me hacen es tanto que criticaba aquel señor que estaba tantos años y ahora hace lo mismo... y aprovechar sus beneficios. Si ustedes se van a recortes de periódicos del pasado siempre lo que cuestioné no eran los años que estuviera ahí sino la mala gestión, si buscan en Google verán que critiqué la mala gestión.

Conozco a dirigentes que han estado dos o tres años y han destruido la federación, no se necesitan 10 o 20 para destruir a una federación.

Quiero poner el ejemplo de doña Cristina (González), es una persona con una gran experiencia, incluso ayer me decía que si gustaba se hacía a un lado y yo le decía que no, ojalá Dios me dé la salud de ella... pero he conocido gente muy buena, no es un tema de edad, hay que tener respeto en ese sentido.

Soy joven y mientras tengamos esa energía hay que seguir. Según estatutos, los limitamos a cuatro periodos con un periodo en medio, y no los vamos a cambiar.

En el futuro habrá que pensar cuánto es lo idóneo, yo conozco dirigentes buenísimos que han estado 20 ó 30 años, otros que son terribles que han estado 20 ó 30 años, sí le dejo de tarea a los periodistas que estudien cómo funcionan algunas organizaciones deportivas y hay algunos dirigentes que me cuestionan a mí que deben ver cómo están funcionando sus instituciones.