¿Por qué desde Sylvia y Claudia Poll no se han ganado más medallas en Juegos Olímpicos?

Sylvia y Claudia Poll son las únicas atletas en lograr una medalla olímpica para Costa Rica. Sylvia logró una plata en Seúl 1988, mientras Claudia tiene un oro en Atlanta 1996 y dos bronces en Sídney 2000. La pregunta es: ¿por qué no se han ganado más preseas desde entonces?

Desde la última vez que un atleta tico se colgó una medalla en unos Juegos Olímpicos han pasado 24 años. Lo suficiente para volver a iniciar otro proceso con algún deportista que diera resultados sorprendentes como las hermanas Poll.

Eso sí, para Tokio 2020, Sherman Güity ganó medalla de oro en 200 mts y plata en 100 mts, por lo que en esta publicación nos centraremos en el análisis de unos Juegos Olímpicos.

El deporte costarricense está lleno de esfuerzos individuales, de familias ligadas al deporte, de rifas, de falta de presupuesto para ir a competir al extranjero, de ciencia aplicada al deporte, de infraestructura deportiva, y de una política específica para los atletas de alto rendimiento.

Atletas

Por ejemplo, para París 2024 estos fueron los atletas que conformaron la delegación: los nadadores Alberto Vega y Alondra Ortiz, el velocista Gerald Drummond, la ciclista Milagro Mena, el judoca Sebastián Sancho y la surfista Brisa Hennessy.

En marzo, Alexander Zamora, presidente del CON, conversó largo y tendido en esta entrevista con Teletica.com titulada: Cuando el talento choca contra el presupuesto: la dura realidad de los ticos para París 2024. Una charla en la que se abordó de manera amplia y detallada el proceso de los atletas nacionales.

En esa oportunidad, a Zamora se le preguntó: Cada cuatro años se escucha la crítica sobre la cantidad de atletas clasificados a unos Juegos Olímpicos y que difícilmente se peleará por una medalla, pero... ¿Tiene Costa Rica una política pública para forjar atletas olímpicos?

"Para las condiciones de nuestros atletas más bien son verdaderos héroes y heroínas porque muchos de ellos sacrifican muchísimas cosas, estudio, trabajo, sueño, mucho entrenamiento y muchos de ellos sin apoyo de nada, lo que tratamos de parte del Comité Olímpico Nacional (CON) es procurar y hacer gestiones para apoyarlos, pero no hay una política establecida de país", explicó Zamora.

Incluso, indicó: "Nuestro presupuesto siempre al inicio de año es cero. Lo que venga es bienvenido y somos agradecidos, pero trabajar sin certeza de que hay recurso es muy complejo, cómo se puede programar de esa manera, eso genera incertidumbre a nivel general, donde muchos atletas se preparan y lamentablemente les tenemos que decir: "Mire, este evento sí podemos financiarlo y este otro, no'".

Además, en su análisis, Alexander reveló que se ha tenido que hacer la "ruta más austera posible". "O les decimos, se hace un campamento o se compite, pero cuando estos atletas hacen algo importante ahí todo el mundo sí quiere subirse en la carroza de la victoria. Ojalá este país crea más en el deporte y en estos muchachos y muchachas que nos representan porque son verdaderos ejemplos a seguir".



Presupuesto

Un aspecto que es vital es presupuesto para poder prepararse de la mejor manera, para asistir a competencias internacionales, tener campamentos afuera de nuestras fronteras, no solo rozarse con la élite, sino poder llegar a competir de tú a tú y ganar.

Para esto, veamos los montos de las becas que tienen estos atletas olímpicos por parte del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) y del Comité Olímpico Nacional (CON).

Alberto Vega: ₡100.000 (Icoder)

Alondra Ortiz: ₡250.000 (Icoder)

Gerald Drummond: ₡550.000 (Icoder) + $600 (CON)



Milagro Mena: ₡550.000 (Icoder)



Sebastián Sancho: ₡250.000 (Icoder)



Brisa Hennessy: ₡900.000 (Icoder) + $1.000 (CON)



En un comunicado de prensa, publicado el 27 de febrero del 2023, el Icoder explica que durante el 2024 invertirá un total de ₡392 millones en becas deportivas para atletas de alto rendimiento y de proyección.

Además, detalla que los montos de las becas guardan relación con la categoría en que se ubican las personas deportistas, sean mayores o juveniles, subdivididos a su vez en top, élite, internacional, avanzados o en ascenso.



Análisis

Donald Rojas, director del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) afirmó que "hacer un análisis más profundo sería aventurado en estos momentos".

"Más si nos comparamos con otras representaciones, es un tema que va a ser hoy y durante mucho tiempo, hay diferencia en los recursos y ahí sí tenemos que hablar de infraestructura porque se invierte menos que Guatemala, El Salvador y la misma Nicaragua por la forma en que están estructurados nuestros sistemas", dijo Rojas.

También fue enfático en que hay que hacer un análisis y determinar "si lo poquito que tenemos hay que invertirlo adecuadamente".

"Si queremos medallas o si queremos tener mayor participación en otros procesos deportivos. Hoy yo no me atrevería de hacer alguna aseveración de que pasó o no pasó. Hay muchos factores, desde la parte técnica, dirigencial, entre otros. Los ciclos olímpicos son muy largos, de cuatro u ocho años, hay que pensar en planificar de una forma diferente", concluyó Rojas.

Calidad

Si hay un entrenador con experiencia para tratar este tema es Francisco Rivas, quien fue quien estuvo con las hermanas Poll en todo su proceso hacia el éxito deportivo.

Rivas también atendió a este medio en la entrevista titulada: Francisco Rivas: “Es necesario que el deporte cambie para poder resurgir”.



En dicha publicación, Rivas deja claro que hay calidad en Costa Rica.

"A mí me parece que lo que falta es trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Somos Costa Rica, un país tan lindo que, en particular, yo creo que una de las características en materia deportiva es que somos emotivos. Nos emocionamos mucho, entrenamos muy bien, con un buen resultado; pero, muchas veces, un resultado negativo y ya la persona abandona la práctica mientras se recupera, mientras recupera el ánimo, cuando es todo lo contrario: es ahí donde hay que entrenar más fuerte", comentó Rivas.

Rivas también señaló que "en materia de administración se ha fallado. Nos falta muchísimo más. Me he quedado con ganas de ver controles, que haya comisiones técnicas, comisiones que verifiquen, estudien los resultados de los atletas, porque nosotros tenemos un programa muy bonito que nos permite ver a los atletas en Juegos Centroamericanos, luego Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y Olimpiadas".



Puntualmente, también se le consultó: Para Tokio 2020 llevamos 14 atletas a los Juegos Olímpicos, ahora van solo seis a París. ¿Siente que hay un retroceso? ¿Y a qué cree que se debe ese deba esta situación?

Y esta fue su respuesta:







El telón de París 2024 ya bajó para los ticos, pero sin duda que hay que revisar y analizar qué se ha hecho en los últimos años para poder detectar las verdaderas condiciones de mejora en pro de los atletas costarricenses y eso pasa por presupuesto, entrenamiento, competencias de alto nivel, ciencia deportiva y la infraestructura adecuada.