Cuando talento choca contra presupuesto: La dura realidad de los ticos para París 2024

Hay una serie de atletas que buscan clasificación o las marcas para poder lograrlo. En Natación eso es por puntos de la Federación Internacional de Natación (FINA), los que buscan hacer las mejores marcas son Alberto Vega o Guido Montero en masculino y es Beatriz Padrón o Alondra Ortiz en femenino. Dos de ellos van a ir, un varón y una mujer. En cuanto a Judo tenemos posibilidades por puntos. Están Diana Brenes o Julián Sancho, uno de los dos, la que está más cerca, al día de hoy, es Diana Brenes. No les da para los dos, pero sí a uno y la que está más cerca es Diana. Maxwell Lacey en Lucha Grecorromana, estamos analizando la posibilidad porque cada evento es muy costoso, en mayo, dependiendo de como estemos de recursos. Se buscará ir al evento Mundial en Turquía en el mes de mayo. Caso similar al de la boxeadora Valería Cárdenas . Es una situación económica, principalmente, tendría que buscar su última posibilidad en Tailandia. En BMX Freesytle , donde compite Kenneth Tencio , el atleta aún tiene que ir sí o sí a dos eventos en mayo y junio para lograr puntuar y si logra estar entre los primeros seis entre los dos eventos, tendrá la clasificación. El primero es en Shangai, China, y el siguiente es en Budapest, Hungría. En Atletismo: Andrea Vargas , al día de hoy por ranking está clasificada, pero tiene que seguir puntuando para mantenerse. La marchista Noelia Vargas va a ir a buscar la marca en marcha a República Checa, está durísimo, pero si Dios quiere lo logra y está luchando por eso. Daniela Rojas , el pasado fin de semana en 400 metros vallas, hizo un buen tiempo en Puerto Rico. Logró una tercera posición, tiene que seguir puntuando. Al igual que Gerald Drummond, quien al día de hoy está clasificado en 400 vallas por su puesto en el ranking, pero deben seguir puntuando. En abril competirá en República Dominicana y en mayo irá a Brasil al Iberoamericano, para lograr buscar la clasificación o mantenerse en el ranking. Diana Bogantes en abril competirá en maratón, va para Austria, está muy dura la marca, pero va a intentarlo, ojalá Dios quiera que lo logre, no está fácil, pero lo último que se pierde es la fe y la esperanza, ella ha trabajado para eso y ojalá lo logre. Por último, tenemos Esgrima, que el último clasificatorio va a ser en Costa Rica el 5 y 6 de abril. Los que más opciones tienen por el nivel que han demostrado y resultados son Daniel Ojeda y Karina Dyner. Esos son los chances de nuestro país para poder llevar la delegación, de los nombres que dije algunos se quedarán en el camino, Dios quiera que no, ojalá todos pudieran entrar, pero hay que ser realistas, el 100% es difícil pegarlo. Por ahí va la situación de las posibilidades de Costa Rica. —Cada cuatro años se escucha la crítica sobre la cantidad de atletas clasificados a unos Juegos Olímpicos y que difícilmente se peleará por una medalla, pero... ¿Tiene Costa Rica una política pública para forjar atletas olímpicos? Para las condiciones de nuestros atletas más bien son verdaderos héroes y heroínas porque muchos de ellos sacrifican muchísimas cosas, estudio, trabajo, sueño, mucho entrenamiento y muchos de ellos sin apoyo de nada, lo que tratamos de parte del Comité Olímpico Nacional (CON) es procurar y hacer gestiones para apoyarlos, pero no hay una política establecida de país. Por ejemplo, nuestro presupuesto siempre al inicio de año es cero. Lo que venga es bienvenido y somos agradecidos, pero trabajar sin certeza de que hay recurso es muy complejo, cómo se puede programar de esa manera, eso genera incertidumbre a nivel general donde muchos atletas se preparan y lamentablemente les tenemos que decir: "Mire, este evento sí podemos financiarlo y este otro, no". Hay que hacer una ruta lo más austera posible o de las necesidades más imperantes. O les decimos, se hace un campamento o se compite, pero cuando estos atletas hacen algo importante ahí todo el mundo sí quiere subirse en la carroza de la victoria. Ojalá este país crea más en el deporte y en estos muchachos y muchachas que nos representan porque son verdaderos ejemplos a seguir. —¿Detrás de todos estos atletas hay mucho esfuerzo familiar, rifas y muchos esfuerzos más, pero qué tienen estos atletas que los hace diferente? Son ejemplo de no darse por vencidos, de no echarse para atrás, nosotros como Comité Olímpico Nacional damos lo máximo que podemos, pero estamos limitados, les damos convenios importantes con empresas privadas como Smart Fit en gimnasios o chequeos médicos en Hospital Clínica Católica, hay gente que nos ayuda y todo eso se ve reflejado, cada dólar o cada colón lo metemos ahí porque sabemos que esa es la manera, pero no alcanza la cobija. Nos falta ese empujoncito para que estos y otros atletas logren más, yo estoy convencido de que tenemos mucho talento, pero el talento sin el presupuesto es muy difícil. De los 90 atletas que participaron en Juegos Panamericanos, 44 estuvieron dentro de los primeros 8, qué tal si tuviéramos una política de estado sostenida en el tiempo y con presupuesto. Sabiendo la capacidad de nuestros deportistas, todo esto nos llena de ilusión, pero frustración en realidad, porque siempre queda ese sin sabor de qué pasaría si tuviéramos un Centro de Alto Rendimiento como lo tienen casi todos los equipos del mundo para que el atleta esté abocado a entrenar y estudiar.

El atleta tiene una carrera deportiva y hay que complementar ambas cosas. La persona entrena y acomoda todo su calendario de estudio para que se dedique al deporte y cuando se retire tenga una profesión. Tenemos buena relación con Royner Rojas, ministro de Deportes, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, nos han apoyado mucho, pero se necesita de una ley más específica para el apoyo al deportista de alto rendimiento.



—¿Cuánta frustración le da no tener esos recursos para preparar a los atletas porque al final de cuentas esa puede llegar a ser la diferencia entre clasificar a unos Juegos Olímpicos o no hacerlo o incluso de alcanzar una marca o quedarse en el camino?



Así funciona, los que estamos metidos tantos años en el deporte, sabemos que los campamentos de entrenamiento, la calidad del entrenamiento, la capacidad de asistencia a eventos es fundamental.



Cuando yo era deportista, si uno se lesionaba era ver cómo se la jugaba y Dios guarde una operación, ahora les damos un poquito de eso y sabemos que no es suficiente. También está la parte nutricional, nosotros solo tenemos a una sola nutricionista para todos los atletas y quisiéramos tener a varias personas que vayan al campo y darles un seguimiento más cercano.



No son pretextos, son realidades, yo creo que los que estamos en deporte seguimos luchando por el bienestar, esperamos que cada vez entiendan que esto es de inversión.



—Cada cuatro años se escucha la crítica sobre la cantidad de atletas que lograron ir a los Juegos Olímpicos, pero por todo esto que nos explica: ¿Cuántos atletas se llevarán a las justas?



De hecho, ya Costa Rica no tiene derecho a Wild Card (por invitación) en muchos deportes porque hemos tenido delegaciones sobre los seis atletas como sí la dan a países africanos, etc. En el caso de nosotros, ya hemos llevado varios atletas y lo máximo han sido 14 ó 15, pero esta vez siendo muy honestos, no está fácil, creo que vamos a llevar un poquito menos por la proyección, pero si ve las rutas de clasificación de cada uno de estos muchachos...



Si yo le contara las anécdotas que hemos tenido en Juegos Olímpicos, donde uno llega y ve cosas.



—¿Anécdotas como cuáles?



Me tocó estar en la villa de Países Bajos, esa gente llega a unas Olimpiadas y mientras los de nosotros tienen que preocuparse para ver cómo calientan o van al gimnasio comunal, a ellos les montan gimnasio dentro del mismo edificio.



Brisa y Leilani en Tokio tenían que viajar una hora y media de ida y una hora y media de vuelta, mientras las atletas de Australia y Nueva Zelanda pudieron alquilar el hotel frente al mar, porque sí o sí toca porque no podemos tener un hotel para ellas y más en la pandemia, como dice el dicho, es tigre suelto contra burro amarrado. A eso nos enfrentamos y aun así se ven los resultados, uno quisiera medallas, que es lo que todo mundo quiere, pero es muy difícil estas realidades.



Otro ejemplo, el muchacho que ganó en BMX Freestyle, donde compite Kenneth Tencio, tenía una pista idéntica a la de Tokio tres meses antes. Esas son las realidades que nos topamos. Hay que seguir luchando, los muchachos se paran duro.



—¿No cree que Costa Rica con las cifras de homocidios e inseguridad podría encontrar en el deporte un factor de cambio?



Sí, claro, totalmente. Van a escuchar sobre un nuevo programa nuestro llamado Comunidades en movimiento, campeones para la vida. Lo vamos a lanzar dentro de poquito tiempo, ojalá a mediados de año, y va por esa línea, el deporte como un gancho para la creación de valores y que los niños tengan oportunidad. Vamos a comenzar en Puntarenas.