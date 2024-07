Nadador Alberto Vega: "Este no es el final de ningún ciclo, sino el inicio"

El nadador costarricense Alberto Vega tiene muy claro qué es lo que sigue en su carrera deportiva luego de su presentación en los 400 mts libre en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Me gustaría dejar en claro que este no es el final de ningún ciclo, sino el inicio, aquí estoy poniendo lo que tengo que superar dentro de cuatro años si quiero volver a unos Juegos Olímpicos. El nombre lo pueden poner ustedes de si yo soy el futuro de la natación, pero yo no voy a presionarme por eso. Quiero ver hasta dónde puedo llegar", comentó Vega, en un video suministrado por el departamento de prensa del Comité Olímpico Nacional (CON).