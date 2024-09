Entrenador de Sherman Guity: "El oro es un aliciente para los 200 mts"

El éxito de Sherman Guity viene acompañado del trabajo de su entrenador, Emmanuel Chanto.

Sherman recién ganó la medalla de oro en los 100 mts de los Juegos Paralímpicos. Y ahora se prepara para competir en los 200 mts en la búsqueda de un soñado doblete en las justas de París 2024.

Chanto conversó con Teletica.com sobre la competencia del tico.

—¿Cuál es el análisis de la competencia de Sherman Guity?

Se ejecutó bastante bien, hay un par de detallitos que los conversamos en privado de lo que no se hizo bien o se pudo hacer mejor, la carrera estuvo mejor ejecutada. Desde el calentamiento se veía lo que se logró.

—¿Cuánta satisfacción da ver esta competencia? ¿Si Sherman ganó oro y rompió récord y usted dice que aún hay detalles a pulir, habla de su exigencia como entrenador...

Esa es la idea, tanto Gerald Drummond, Sherman Guity, Nery Brenes y el número de atletas que yo he tenido saben que escucharme decirme muy bien, excelente o un halago sin decirles una crítica, es parte de mí. Aunque las cosas salgan bien, pueden salir mejor, nunca son perfectas, como le estoy diciendo, vimos detallitos que se tratan de trabajar desde el puro calentamiento.

—¿Qué tan importante es la parte mental ya en una competencia como estas?

Yo creo que bastante, para mí la parte mental es mucho más importante que la parte física, se puede ser superior en cuanto a la parte física, pero si no se tiene la capacidad de rendir o separar el manejo de las emociones, no se puede poner adelante. Hay mucha gente que son campeones de entrenamiento y no tienen resultados en competencia, Sherman lo hace muy bien.

—¿Cuánto le puede ayudar esta medalla de oro a Sherman para pelear también por ganar los 200 mts?

Esto le da mucha confianza para los 200 mts, pero no descartamos a ninguno de los rivales, es un aliciente. Ganamos una prueba que no es el fuerte que tenemos. A mí como entrenador me gustan más los 200 mts y más le hemos hecho cabeza tras ganar los 100 mts para llegar más tranquilos.