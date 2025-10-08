EN VIVO
¿Cómo tomó Celso Gamboa el anuncio de su extradición a EE. UU.?

Por Teletica.com Redacción 8 de octubre de 2025, 6:30 AM

¿Cómo tomó Celso Gamboa el anuncio de su extradición a EE. UU.?

Decepción, enojo y lágrimas reinaron la sala 11 de los tribunales de San José, luego de que al exmagistrado y exministro de Seguridad Pública se le comunicó la resolución.

OIJ desarticula red narco internacional que dejó perjuicio de ¢60 millones

Cinco personas, entre ellas ciudadanos asiáticos y costarricenses, fueron investigadas por estafas mediante mensajes de texto y compras millonarias con tarjetas falsas.


Operativo de la PCD desarticula organización narco que distribuía cocaína en la GAM

Se realizan cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, en una operación coordinada con la DEA y otras agencias internacionales.

https://www.teletica.com/nacional/operativo-de-la-pcd-desarticula-organizacion-narco-que-distribuia-cocaina-en-la-gam_393941

"Es una decisión machotera": Defensa de Celso Gamboa apelará orden de extradición a EE. UU. 

La representación del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública se dice decepcionada por la resolución, más no sorprendida, dados los "adelantos de criterio" del Tribunal Penal de San José. 

https://www.teletica.com/nacional/es-una-decision-machotera-defensa-de-celso-gamboa-apelara-orden-de-extradicion-a-ee-uu_393925 

Juez ordena investigar a Celso Gamboa por aparente narcotráfico en Costa Rica 

La defensa del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública alega que la decisión del Tribunal Penal de San José viene a crear una “doble imputación”. 

https://www.teletica.com/nacional/juez-ordena-investigar-a-celso-gamboa-por-aparente-narcotrafico-en-costa-rica_393917 

¿Presidente más joven de Costa Rica? La pregunta que frenó a participante de QQSM 

Una de las concursantes buscará poder ayudarse a pagar su carrera universitaria con el dinero obtenido. 

https://www.teletica.com/qqsm/presidente-mas-joven-de-costa-rica-la-pregunta-que-freno-a-participante-de-qqsm_393928 

¡Alerta! Investigan brote de bacteria “poco común” en hospitales 

Diez personas han sido afectadas por la bacteria. 

https://www.teletica.com/salud/alerta-investigan-brote-de-bacteria-poco-comun-en-hospitales_393921 

Nicolás Suazo: "Costa Rica ha venido acá sin ser favorito y ha sacado resultados" 

La Sele juega en el estadio Morazán de San Pedro Sula este jueves a las 8 p. m. 

https://www.teletica.com/la-sele/nicolas-suazo-costa-rica-ha-venido-aca-sin-ser-favorito-y-ha-sacado-resultados_393924 

