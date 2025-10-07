¿Cómo tomó Celso Gamboa el anuncio de su extradición a EE. UU.?

3:40 p. m. en el I Circuito Judicial de San José: a la sala estaba por ingresar Celso Gamboa, quien en ese momento aún no sabía que ya el Tribunal Penal había concedido su extradición a los Estados Unidos.

Celso vestía camisa amarilla con ribetes de color rojo y azul y chaleco antibalas, y estaba rodeado por agentes de la Sección de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Su familia estaba sentada en sillas grises. El primer contacto visual fue notorio.



El exmagistrado se topó de frente a su hermana y abogada, Natalia Gamboa, y le preguntó si ya habían notificado la resolución, a lo que ella asintió con la cabeza. En ese momento, Celso hizo cara de decepción.



Su mamá salió de la sala entre lágrimas, cuando se dio cuenta de la noticia. Sus familiares se abrazaron en público y tanto Natalia como Michael Castillo, otro de sus abogados, salieron de la sala y se ausentaron por espacio de 10 minutos para ojear la sentencia de 600 páginas; luego volvieron para comentarle al exministro la decisión del Tribunal.