¡Alerta! Investigan brote de bacteria “poco común” en hospitales

El Ministerio de Salud, en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), confirmó este martes la detección de un brote por la bacteria Ralstonia mannitolilytica en varios hospitales del país.

Producto de esto, activaron los protocolos de vigilancia, control e investigación en los centros médicos involucrados, que no fueron detallados por la autoridad sanitaria.

Hasta el momento, las autoridades han identificado a 10 personas afectadas: siete hombres y tres mujeres, cuyas edades oscilan entre recién nacidos y adultos mayores.

“Todos los pacientes han recibido atención médica oportuna, y la evolución clínica ha sido favorable en la mayoría de los casos”. Las autoridades destacan que no se han registrado fallecimientos asociados al brote.

Según un artículo publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina, la bacteria Ralstonia mannitolilytica es un patógeno oportunista poco común, multirresistente emergente por lo general en hospitales.

Se trata de una bacteria que habita en ambientes húmedos como el agua y el suelo. Aunque, según los expertos, no suele causar problemas en personas sanas, puede provocar infecciones en pacientes con defensas bajas o condiciones de salud delicadas, especialmente en contextos hospitalarios.

Entre las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias de Costa Rica se encuentran:

Toma y análisis de muestras de agua, desinfectantes, jabones, soluciones médicas y equipos hospitalarios.

Reforzamiento de la limpieza, desinfección e higiene de manos.

Aplicación de protocolos de aislamiento para pacientes afectados y sus contactos.

Supervisión sanitaria conjunta entre el Ministerio de Salud y la CCSS para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

El Ministerio de Salud reiteró la importancia de mantener buenas prácticas de higiene, especialmente el lavado frecuente de manos, como medida preventiva ante posibles infecciones. Asimismo, aseguró que continuará brindando información oportuna conforme avance la investigación.