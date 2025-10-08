Nicolás Suazo: "Costa Rica ha venido acá sin ser favorito y ha sacado resultados"

De cara al partido de este jueves entre Honduras y Costa Rica, el exfutbolista Nicolás Suazo conversó con Teletica Radio y Teletica Deportes sobre lo que espera de este vital juego en el camino al Mundial 2026.

Para el goleador, hay un favorito, pero esto no lo es todo antes del cotejo.

“Por la posición en la tabla, pues Honduras es, eh, es favorito y está de local. Pero ya ha habido otras veces que ha venido Costa Rica acá, que no es favorito y ha sacado resultados”, indicó Suazo.

En un partido que es vital por el boleto directo a la Copa del Mundo, hay muchos detalles por considerar.

Para Suazo los rivales llegan parejos, pero sabe que el partido se disputa en varios planos.

“Yo lo siento parejo, un partido donde se va a imponer, eh, la forma táctica, lo táctico que hagan los entrenadores y, sobre todo, la capacidad de disciplina y la capacidad de concentración que tengan los jugadores, porque va a ser un partido donde un error va a ser fatal”, añadió quien fuera seleccionado de la H.

Uno de los grandes temas que se han conversado en las últimas horas es el estadio. Honduras decidió llevar el cotejo al estadio General Francisco Morazán en San Pedro Sula. Este recinto es complicado para los equipos visitantes.

“No tanto es en contra de Costa Rica, es a favor de Honduras. Nosotros, bueno, yo fui parte del primer partido que le ganamos a la selección de México en ese estadio, le ganamos 2-1, que nunca le habíamos ganado a México, y es por la cercanía del público. Eso te inspira, eso te da más deseos de hacer las cosas, te da una adrenalina extra”, concluyó.