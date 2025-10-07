Juez ordena investigar a Celso Gamboa por aparente narcotráfico en Costa Rica

⁠El juez William Serrano ordenó investigar a Celso Gamboa por presunto narcotráfico y otros delitos en Costa Rica.

Así se desprende del voto 1628-2025 emitido la tarde de este martes por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, en el que se autorizó la extradición del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública a Estados Unidos.

La resolución —de la que Teletica.com tiene copia— dispone a la Fiscalía General un testimonio de piezas (es decir, una investigación paralela).

Específicamente, la sentencia hace ver que, en virtud de que el expediente 25-000071-0016-PE aporta declaraciones juradas y pruebas sobre la posible comisión de delitos en el país, se hace necesario investigarlos a nivel nacional.

La lista incluye los aparentes ilícitos de tráfico internacional de drogas, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, facilitación o procuración de la impunidad o evasión de las personas sujetas a investigación criminal en materia de psicotrópicos, legitimación de capitales, entre otros.

"Se ordena al Ministerio Público iniciar inmediatamente una investigación en ejercicio del monopolio de la acción penal que ostenta, para averiguar la presunta comisión de dichos hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes. Así las cosas, se ordena testimoniar piezas ante la Fiscalía General de la República para lo de su cargo", dice el fallo.

Para la defensa, esta determinación acabó por generar contradicciones, en el tanto que, al ordenarse esta otra pesquisa, se genera una “doble imputación”, explicó el abogado del también exfiscal, Michael Castillo.

Tanto ese jurista, como la codefensora y hermana del extraditable, Natalia Gamboa, insistieron en que es necesaria hacer una valoración en profundidad de la resolución, antes de referirse más sobre señalamientos como el del testimonio de piezas.