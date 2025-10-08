Operativo de la PCD desarticula organización narco que distribuía cocaína en la GAM

La Policía de Control de Drogas (PCD) realiza una serie de allanamientos que buscan desarticular una organización criminal dedicada al tráfico local de cocaína a gran escala.

Según confirmó el director de la PCD, Stephen Madden, el operativo se ejecutó en coordinación con la DEA, el DIAC del Ministerio de Seguridad Pública y la OIJ, e incluyó cinco allanamientos en Santa Ana, Alajuelita, Calle Blancos, Mata de Plátano y Guadalupe, donde se detuvo al presunto líder de la banda, un hombre de apellido Sequeira, quien ya contaba con antecedentes por narcotráfico internacional.



De acuerdo con Madden, la estructura criminal había sido vinculada anteriormente al “Caso Troya”, investigación en la que se logró el decomiso de más de media tonelada de cocaína en la provincia de Limón (ver video adjunto de Telenoticias).



En esta nueva operación, la PCD logró vincular a la organización con el decomiso de 373 kilos de cocaína, en dos acciones diferentes: 273 kilos en Hatillo y otros 100 en Alajuela.



El jerarca explicó que los miembros de la red utilizaban vehículos modificados con compartimentos ocultos (“galetas”) para transportar la droga. Estos espacios estaban escondidos bajo los asientos o en el piso de los automóviles, con mecanismos que se abrían de forma manual o automática.



Las autoridades indicaron que el líder de la banda, un sujeto apellido Sequeira quien ya fue detenido, se encontraba bajo medidas cautelares por una investigación anterior y que el domicilio allanado este miércoles "ya había sido intervenido en meses recientes por causas similares".



La PCD informó que se espera la detención de al menos cinco personas vinculadas con la estructura y que la investigación continúa en curso.



