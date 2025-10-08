OIJ desarticula red narco internacional que dejó perjuicio superior a ¢60 millones

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló este miércoles una red criminal internacional que causó un perjuicio superior a ¢60 millones mediante estafas digitales y compras con tarjetas ficticias.

La operación se realizó en varios puntos del país, entre ellos San Rafael de Heredia y un centro de venta de celulares en San José (ver video de Telenoticias).



Según informó el OIJ, la organización estaba integrada por cinco personas: tres de origen asiático y dos costarricenses, quienes ya fueron capturados en Palmares. Otro miembro de la red se encuentra fuera del país y se evalúa emitir una alerta internacional a través de Interpol.



El caso, conocido como “Wallet”, inició hace pocos meses luego de que los sistemas de detección de fraudes bancarios alertaran sobre transacciones sospechosas. Los involucrados adquirían chips de teléfono y enviaban mensajes de texto fraudulentos a la población, simulando ser de instituciones como Correos de Costa Rica.

Al acceder a los enlaces, las víctimas proporcionaban datos personales que los delincuentes utilizaban para generar tarjetas de crédito ficticias y realizar compras millonarias, incluyendo una casa prefabricada y licor destinado a la reventa en comercios locales.



Hasta el momento, se contabilizan al menos 40 denuncias formales por este caso, según confirmaron las autoridades judiciales. La operación, coordinada por la sección de fraudes del OIJ, busca desmantelar completamente la estructura y prevenir nuevas estafas de esta naturaleza.





