FEES aumentará en 2% tras cambio de postura del PUSC

Un acuerdo de última hora entre siete diputados revisó y rechazó tres mociones que ya se habían aprobado: ₡800 millones a becas, la construcción de una sede del TEC en la Zona Sur y el 0,81% previamente aprobado al FEES.

https://www.teletica.com/politica/fees-aumentara-en-2-tras-cambio-de-postura-del-pusc_369284

Contraloría anula una de las millonarias licitaciones entregada por la CCSS a cooperativa

Esta es una de las adjudicaciones que dieron pie a la investigación judicial del caso “Barrenador”.

https://www.teletica.com/nacional/contraloria-anula-una-de-las-millonarias-licitaciones-entregada-por-la-ccss-a-cooperativa_369282

Ministro avaló compra de boleto a Uzbekistán por ¢7 millones, pese a que excedía presupuesto

La decisión se justificó debido a la “premura en las fechas” y a que existía un único oferente, según el acta de la sesión de Junta Directiva en la que se aprobó un ajuste de precio del tiquete.



https://www.teletica.com/nacional/ministro-avalo-compra-de-boleto-a-uzbekistan-por-c7-millones-pese-a-que-excedia-presupuesto_369239

Hospital de Niños sin espacio para recibir pacientes, advierte Ministerio de Salud

“En este momento, la situación es crítica, ya que se encuentra por encima de la zona de alarma”, indicó la entidad.

https://www.teletica.com/salud/hospital-de-ninos-sin-espacio-para-recibir-pacientes-advierte-ministerio-de-salud_369277

Netanyahu afirma que muerte de líder de Hamás es el "comienzo del fin" de la guerra en Gaza

El canciller israelí, Israel Katz, señaló a Sinwar como el "responsable de la masacre y atrocidades del 7 de octubre".



https://www.teletica.com/internacional/netanyahu-afirma-que-muerte-de-lider-de-hamas-es-el-comienzo-del-fin-de-la-guerra-en-gaza_369259

Las emotivas palabras de One Direction ante la muerte de Liam Payne

"Estamos completamente devastados", señala la agrupación en su primer mensaje tras el suceso.



https://www.teletica.com/entretenimiento/las-emotivas-palabras-de-one-direction-ante-la-muerte-de-liam-payne_369242



Guanacasteca le confirma a Saprissa que no todos sus problemas eran de técnico

Hay futbolistas morados que desde hace rato no andan: Ulises Segura, Yoserth Hernández, Deyver Vega… en delantera Javon East y Ariel Rodríguez no tiene la brújula fina. No todo era culpa de Vladimir Quesada.

https://www.teletica.com/deportivo-saprissa/guanacasteca-le-confirma-a-saprissa-que-no-todos-sus-problemas-eran-de-tecnico_369286