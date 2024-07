Torneo de Copa iniciará este fin de semana

El Torneo de Copa 2024 iniciará este fin de semana y este viernes se realizó el sorteo de los dieciseisavos de final del certamen.

La primera fecha de este campeonato se realizará este domingo 28 de julio a las 7 p. m. con el juego entre la Asociación Deportiva Rosario y Guadalupe FC, mientras que el lunes 29 de julio a las 4 p. m. será el turno de la Asociación Deportiva Sarchí contra Asociación Deportiva Águila FC.



Los duelos quedaron de la siguiente manera:



– Asociación Deportiva Rosario / Guadalupe FC vs.Sporting FC

– Asociación Deportiva Sarchí / Asociación Deportiva Águila FC vs. Municipal Liberia

– Municipal Pérez Zeledón vs. Quepos Cambute FC

– Asociación Deportiva San Carlos vs. Inter San Carlos

– Santa Ana FC vs. COFUTPA Palmares

– Club Sport Cartaginés vs. Escorpiones de Belén

– Asociación Deportiva Santos vs. Limón Black Star

– Puntarenas FC vs. Jicaral Sercoba



Estos partidos se programarán para los días 6, 7 y 8 de agosto de 2024, en la fecha 2.



El actual campeón de este certamen es Alajuelense.