Preocupación en Colegio de Abogados por asesinatos de defensores en 2024

El Colegio de Abogados mostró su preocupación por el crimen de tres de sus afiliados en lo que va de 2024.

Así lo expuso el coordinador de la Comisión de Crimen Organizado y Seguridad del órgano profesional, Rafael Ángel Guillén Elizondo, en una entrevista con Teletica.com.

"El Colegio de Abogados se está ocupando y está, desde luego, preocupado por el alto índice de la criminalidad en forma general. Para eso estableció la Comisión de Crimen Organizado, que ha venido trabajando en asesoría jurídica, presentando proyectos de ley, muchos de los cuales ya hoy son ley de la República, como la ley contra el préstamo gota a gota.

"Estamos conscientes de la gravedad del problema delincuencial, pero no se constriñe este problema exclusivamente a los abogados. Habría que ver, dentro de la investigación policial, si al abogado lo mataron por una u otra causa, no lo sabemos y yo no lo puedo afirmar. Si bien es cierto, el asesinato de cualquier persona, y de un abogado, nos preocupa y nos debe ocupar para buscar soluciones", explicó el también exdirector general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).