Muere el exárbitro Ramón Luis Méndez

El exárbitro y comentarista deportivo, Ramón Luis Méndez, falleció la mañana de este miércoles a los 68 años de edad.

Su muerte consta en el Sistema de Consultas Civiles del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y se da luego de varios meses de batalla contra un cáncer de garganta.

El exsilbatero es recordado por su amplia trayectoria como analista de Teletica Deportes, FUTV, el programa Deporte+ y Radio Columbia.

Sin embargo, debido a su enfermedad, estuvo alejado de los medios en los últimos meses.

La radioterapia que recibía como tratamiento le afectó uno de sus ojos, lo que le impedía ver con este.

El pasado 20 de junio, Méndez narró ampliamente la forma en la que hacía frente al cáncer en una entrevista con Teletica.com.



Durante esa conversación, el exárbitro se dijo preparado para morir "en una semana o en 15 años".



"Es un todo. Muchas veces nos morimos antes de tiempo, pero depende del tiempo y la situación que sea, hay cosas que sean inevitables, no se puede luchar con la realidad.

"Dios no quita ni pone la enfermedad, yo creo en un Dios que lo que da es paz, lo que da es tranquilidad, no importa cómo muramos, sino cómo estemos preparados para morir. Esto es una paz que sobrepasa todo entendimiento, ni yo me explicó cómo he llevado esto tan bien", relató en aquel espacio.