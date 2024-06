Ramón Luis Méndez: “Tengo todo arreglado por si me muero en una semana o 15 años”

El analista arbitral Ramón Luis Méndez abrió su corazón y, por primera vez, compartió con Teletica.com cómo está viviendo tras ser diagnosticado con cáncer de garganta, hace unos meses.

En una extensa entrevista con el periodista Diego Piñar, Méndez agradeció tanto apoyo y dijo que está preparado por “si muere en una semana o en 15 años”.

“Agradezco de antemano a todas las personas que me han manifestado sus oraciones, que lo sigan haciendo porque la fe mueve montañas. “Yo me di cuenta de que tenía cáncer el día de mi cumpleaños, iba para análisis en Teletica Deportes, me iba a poner la corbata, pero no me cerraba la camisa, entonces fui al médico y me dijo que parece que la cosa no era jugando, ahí comenzamos exámenes hasta que me dijeron que era un tumor en la garganta”, explicó.

Tras comprender que tenía cáncer de garganta, el exárbitro contó que la radioterapia le afectó el ojo; aunque no sabe si volverá a ver, se siente seguro del proceso.

“Es un todo, muchas veces nos morimos antes de tiempo, pero depende del tiempo y la situación que sea, hay cosas que sean inevitables, no se puede luchar con la realidad. “Dios no quita ni pone la enfermedad, yo creo en un Dios que lo que da es paz, lo que da es tranquilidad, no importa cómo muramos, sino cómo estemos preparados para morir. Esto es una paz que sobrepasa todo entendimiento, ni yo me explicó cómo he llevado esto tan bien”, relató.

El tratamiento

Algo que destacó Ramón, fue cuando comenzó el tratamiento contra el cáncer, según dijo, él llegaba y no entendía como había señoras y jóvenes sin cabello, llevando la quimio o la radioterapia, pero estaban alegres, se cuestionaba esa felicidad que tenía, pero que al cuarto día se contagió y estaba igual que todos ellos, compartiendo alegría.

“Es una aceptación que, insisto, no es natural, solo Dios la da. Hay una frase que dice por ahí, yo creo que yo la inventé, me parece, la gente utiliza que Dios lo acompañe, yo digo, déjese acompañar de Dios, porque Dios es un señor, es un caballero, no va a andar con quien no lo acepte a él, no quiero dar cátedra de salvación ni nada de eso, estoy diciendo las cosas de cómo se puede llevar todo mejor sin hacer el drama, aunque algunas veces el drama es inevitable.

“Yo llego al hospital a la cita y me doy cuenta de que yo no tengo nada, veo casos de casos que me sacan los mocos, no hay palabras para poder decir, yo sé lo que están sintiendo los padres de hijos con cáncer, yo prefiero mil veces verme yo así a ver a un hijo, a ver a un nieto.

“Hay mucha que ha estado cerca de uno, me sobran las personas, no tengo palabras, cuando doy nombres más bien me duele dejar gente por fuera, los hospitales en el México y el Calderón, encontrar gente que lo trata a uno increíble, como un hospital privado”, afirmó.

El analista arbitral mencionó su intención de utilizar el cáncer como un ejemplo de motivación para otros.

“No quiero nada de drama, quiero inspiración, motivación, yo no sirvo para dar lástima, yo quiero motivar y sentirme motivado. A mí me vale un carajo que me vean así, yo no tengo ningún problema.

“Me gustaría poder dar testimonio a la persona que vive una situación, así como a los familiares, yo creo que los familiares representan muchísimo, creo que los familiares a veces sufren más que uno.

“Creo que la gente ha visto en mi naturalidad, yo detesto la doble cara y la hipocresía, yo digo las cosas de frente. Hay un libro que se llama ‘Conózcase usted mismo’, lo leí y duré tres semanas sin hablarme. Yo sé que soy difícil, pero soy sincero, soy directo”, expresó entre risas.

¿Cómo se ve a futuro?

Ante la pregunta de ¿qué viene a futuro?, dijo no estresarse por eso, por ahora vive cada día a la vez y que ya dejó todo en orden con su familia por si en algún momento llegara a morir.

“Vivir bien, tranquilo, si Dios se riera de nosotros, lo haría cuando estamos haciendo planes, la vida no es de nosotros, la vida depende de un hilo y el que no está preparado, o el que cree que la muerte no le va a llegar bájese de esa nube.

“No soy pobre, no soy millonario, pero yo vivo como millonario, soy un tranquilazo. Hay tipos de cáncer, unos que te los detectan y te dan ocho o 14 días de vida. Hay otros, como en mi caso, que después de ocho meses, estoy todavía vivo y coleando.

“Muchas veces manda más la actitud que la enfermedad, no es lindo que te digan: tenés cáncer, yo le hablé a mis hijos como si tuviera ocho días de vida. Les fui franco, les dije que tenía cáncer y hablemos de una vez, pusimos lineamientos de todo. No es para que se traumen, pero me gusta ver la realidad de la vida.

“Esto es algo que se debe hacer en las familias, hablar de la muerte, dejar todo establecido, por si muerto en una semana o en 15 años, ya todo está listo, todo está hablado, en mi caso, de por sí nunca he tenido nada”, aseveró.

¿Qué hacemos mal los seres humanos?

Ramón concluyó su entrevista con un mensaje para las personas, al vivir en un mundo acelerado la gente pasa por alto las pequeñas cosas, por lo que hace un llamado a dar gracias por lo más pequeño hasta lo más grande.

“No estamos viviendo el momento, no agradecemos podernos despertar, yo nunca le di gracias a Dios porque veía con dos ojos. Yo creo que lo mejor de esto es sacarle provecho a toda circunstancia y agarrar lo positivo.

“Yo nunca me imaginé no poder tragar comida, nunca di gracias a Dios por el pedazo de carne que nos podemos comer, porque pensé que siempre iba a poder comer. No es lo mismo comerse un gallito a comer por una sonda, yo había perdido como 12 kilos, ya subí como cinco.

“Dejar todo listo, se debe hacer en sano juicio, nadie quiere morirse, pero no me voy a poner a sufrir porque no quiero, es una realidad y como dije, hay que llevarlo de la mejor forma”, finalizó.

Repase la entrevista completa en este enlace: