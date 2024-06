Papá sobreviviente de cáncer: “Amen a sus hijos, la vida es un suspiro, hoy estamos mañana no sabemos”

En este Día del Padre, Teletica.com le trae el testimonio de David Vargas Montoya, un sobreviviente de cáncer de garganta quien logró salir adelante por sus cuatro hijos.

Vargas participó en la octava temporada del programa ¿Quién quiere ser millonario? De su Teletica, donde aseguró que el cáncer no solo le dio una nueva oportunidad de vida, sino que lo hizo ser una nueva persona y alguien más agradecido con la vida.

Fue en la Navidad del 2013 cuando todo inició, contó que se rasuró, como todos los días, y ahí sintió una pequeña pelota en el cuello, además, recordó que ese año pasó muy enfermo y le daba mucha infección de glándulas.

Él pensó que tenía de nuevo alguna glándula inflamada, por lo que acudió al médico, este lo refirió a un especialista en la clínica de Hatillo, le mandaron una biopsia y el resultado dio positivo, eran células cancerígenas.

​“Ahí comenzó todo, me recetaron quimioterapia y radioterapia, me dieron prioridad, estuve internado un mes en el San Juan de Dios esperando cama, me operaron en marzo del 2015 y me terminaron de sacar lo que quedaba.

El proceso fue difícil, debido a que la radiación era en la garganta, tocó partes muy sensibles como oídos y el gusto.

​“Me afectó el oído, perdí parte de la audición, incluso ahora es difícil en el trabajo porque me cuesta escuchar, yo ahora todo lo prefiero con subtítulos, porque me cuesta escuchar. Yo pasé cuatro meses a puro Ensure, no podía comer nada, todo lo vomitaba, yo pesaba 90 kilos y en tres meses bajé a 50, estaba en los huesos.

Vargas pasó por un proceso para poder empezar a comer, al perder las papilas gustativas la comida no tenía sabor, incluso a veces el único sabor que sentía era como comer cartón.

Poco a poco se fue acostumbrando a tener un cuerpo diferente, a escuchar lo que podía y aprender a leer los labios.

​“La lucha no era solo por mí, era por mis hijos. El miedo a morir siempre estuvo, el cáncer para uno es como una sentencia de muerte, pero la medicina ha avanzado mucho, lo importante es la actitud y como uno lo va a enfrentar, yo estaba negro de la radiación, me quemó la cara y el cuello, pero yo hice las pases conmigo mismo y con Dios, pero le pedí que quería quedarme por mis hijos.



“Después de eso yo evito estresarme, o preocuparme mucho, ya uno ve lo realmente importante en la vida, poder respirar, sentir el viento, la lluvia, ir al baño, hacer todas las cosas que damos por sentado, pero que no sabemos que las podemos perder.



"Yo ahora les digo a mis hijos que cumplan sus sueños, que no se casen todavía, que estudien y que viajen, que conozcan el mundo y aprovechen la energía de la juventud. Mis hijos siempre me animaron, yo estaba en cama todo el día y ellos me animaban, me abrazaban, me contaban sus historias, eran mi fuerza y mi apoyo”, acotó.