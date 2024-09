“Hay compañeros que no tienen ni para pagar el bus”, dice agente del OIJ

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) están enfrentando serias dificultades económicas debido a un retraso en el pago de horas extras que se extiende desde hace tres meses.



La situación ha sido denunciada por trabajadores, quienes aseguran que no tienen los recursos necesarios ni para cubrir su transporte diario.



Un trabajador del OIJ que conversó con Teletica.com manifestó su preocupación: “Hay compañeros que les deben tres meses de horas extras y no tienen ni para el bus”.



Según el afectado, la administración implementó un nuevo sistema de pagos en junio que ha complicado aún más la situación.

“En junio nos dicen que ahora se va a trabajar diferente y hay que pasar las horas extras antes de tiempo porque sino, no se pagan y obviamente yo lo hago así porque tengo cosas que cubrir. La primera quincena que antes era mala porque no venían extras, pues resulta que ahora es la quincena donde vienen las extras, de ahí pagaba mis necesidades y lo poquito que me quedaba lo guardaba para pagar la casa a fin de mes, pero actualmente no nos está viniendo ni en la quincena, ni a fin de mes.