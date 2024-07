En la era digital actual, la inteligencia artificial (IA) ha permeado todas las industrias y áreas de la sociedad, ofreciendo numerosas ventajas, pero también abriendo nuevas puertas para la ciberdelincuencia. Entre los métodos más alarmantes y novedosos que los delincuentes emplean, destacan el doxing y el jailbreaking.

De acuerdo con el especialista en Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, Mario Micucci, el doxing es una práctica que implica la publicación de información privada de terceros con fines de extorsión. La misma ha encontrado en la IA un aliado poderoso, ya que esta agiliza la recopilación y procesamiento de datos, facilitando a los criminales la tarea de rastrear y exponer información personal de sus víctimas de manera más eficiente.

El jailbreaking, por otro lado, se refiere a la manipulación de sistemas de protección implementados por las empresas para evitar que los modelos de IA devuelvan información peligrosa, indicó Micucci.

Herramientas como ChatGPT están configuradas para no brindar información que pueda ser útil para un cibercriminal. Pero ahora, estos han desarrollado métodos sofisticados para romper estas barreras, logrando así acceder a información sensible y utilizando estos sistemas de manera indebida, explicó.

El especialista agregó que pueden modificar el sistema de IA y crear respuestas vinculadas a la generación de contenido para correos maliciosos o directamente para escribir código de un ransomware u otro tipo de malware, eludiendo estas limitaciones de las herramientas originales. Básicamente, se trata de engañar al algoritmo.

"Imaginemos una planta de energía o una empresa que utiliza algoritmos de IA para detectar si una persona es conocida por la empresa o no. Tenemos un sistema en la compañía que, mediante la toma de una imagen de una persona, decide si una persona trabaja o no en la empresa. Si hay una persona que pueda dañar ese algoritmo, puede hacerle creer que una persona que no es de la empresa sí es válida. En China, por ejemplo, tienen sistemas de IA que detectan patrones en las personas que a partir de ahí pueden determinar rasgos criminales. Si alguien lo manipula, puede incriminar personas que sean inocentes", explicó Micucci.