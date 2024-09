Directiva de CCSS: “Si algún día amanezco en un caño, es porque cumplieron lo prometido”

La representante de los sindicatos ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez, hizo público, la mañana de este jueves, que ha recibido amenazas de muerte.

Durante su intervención posterior a la renuncia del directivo estatal Jorge Porras, la también secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) reveló las situaciones que ha vivido para invitar a su compañero a no darse “por vencido” por la denuncia que ella formuló contra su nombramiento, a cargo del Consejo de Gobierno.

"Yo le cuento, temo por mi vida y la vida de mi familia por amenazas que me han llegado. Pero eso no significa que uno se da por vencido. Siempre digo y le he dicho a mis compañeros que se preocupan por mi integridad, que no se preocupen, lo que me interesa es que se sepa que, si algún día amanezco en un caño, es porque cumplieron lo prometido", señaló Rodríguez.



La representante sindical omitió referir cuándo, cómo y en qué marco recibió tales amedrentamientos.

De inmediato, la presidenta ejecutiva de la institución administradora de los hospitales públicos, Marta Esquivel, intervino para invitar a su compañera a formular la denuncia correspondiente.

"Espero que, cuando habla de esas amenazas, si usted tiene alguna amenaza, tiene que denunciarlo penalmente, porque ahora se ha dado la práctica —y ya lo vi en la Asamblea Legislativa— que todo el mundo alega amenazas de muerte. "Gracias a Dios, yo no he tenido ninguna. Probablemente, mucha gente deseándolo, pero no he tenido ninguna. Así que, cuando se tenga una amenaza, yo le pediría expresamente que lo denuncie penalmente, porque eso son temas que uno no puede dejar pasar", respondió la jerarca.

“Estrategia de guerrillas”

Al anunciar su renuncia como directivo, Jorge Porras se dijo “muy dolido” y “un poco traicionado” por la denuncia que Martha Rodríguez formuló en su contra en la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).

En esa línea, dijo estar con la conciencia tranquila y aseguró que su renuncia respondía únicamente a que no deseaba afectar la imagen del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), del cual es funcionario, según reconoció.

La gestión hecha por la sindicalista —calificada de “ataque” por su contraparte— responde a que el artículo 7 de la Ley Constitutiva de la Caja de Seguro Social establece una prohibición para que los “los directores, gerentes, subgerentes, personeros, empleados o dueños de la mayoría de las acciones de algún banco” integren la cúpula de la institución.



Sin embargo, y sin aportar voto alguno, la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, defendió que existe jurisprudencia de la Sala Constitucional que señala que ese impedimento aplica solo si se da una interposición horaria.

La jerarca dijo entender la decisión de Porras, pues sostiene que ella ha vivido en carne propia ese tipo de “ataques”, con denuncias que derivaron en la apertura de causas sin sentido en el Ministerio Público, demandas archivadas y anónimos que incluso la llevaron a accionar en la vía penal.

"Estas denuncias en redes sociales y medios de comunicación buscan debilitar y atacar de forma inmisericorde a algunos que, sobre todo, en mi caso particular, me han estado apoyando en sacar las listas de espera, donde uno da un paso para adelante y a lo interno le dan tres para atrás. De verdad que la lucha es desigual", aseveró Esquivel. "Me duele mucho, pero sé lo que es. Lo vivo todos los días. Más bien a mí me extraña cuando no me denuncian de algo. Esta institución tiene que mejorar muchísimo en la forma en la que se hacen las cosas. Esa técnica de guerrillas, de por debajo, de ataques, de a lo interno, anónimos, y toda esa estrategia de menoscabar la dignidad de las personas, hay que cambiarla. Aquí los gerentes tienen que ayudarnos a cambiarla, todos los que participamos de esto. "Es una estrategia de guerrillas: te ataco, te ataco, te denuncio, te menoscabo hasta que te aburrás y, ojalá, te pueda afectar en lo personal. Eso es lo que hicieron con vos", agregó.

Inmediatamente después, Rodríguez alegó que ella también ha sufrido arremetidas a su dignidad desde el inicio de la administración de Rodrigo Chaves.

Recordó que incluso en su contra se presentó una denuncia “falsa” por un supuesto conflicto de interés relacionado con la aprobación de un aumento salarial general para los empleados de la entidad, por la cual fue destituida por el Consejo de Gobierno.

Luego, la Sala Constitucional la reinstaló en defensa de la autonomía constitucional de la Caja.

"Cuando el ataque viene desde el Gobierno es una lucha desigual, porque todo está a favor del que tiene el poder", respondió Rodríguez.

La directiva dio a conocer que el 29 de agosto pasado fue notificada la apertura de una nueva investigación por parte del Consejo de Gobierno.

Esta vez, según informó la Unión de Trabajadores de la Caja, es por un supuesto acoso en perjuicio de una asesora de la Junta Directiva. La representante rechaza los cargos.