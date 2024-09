Tras denuncia, representante de Gobierno deja Junta Directiva de CCSS

El representante estatal en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Jorge Porras, renunció la mañana de este jueves a su cargo.

La dimisión llega ocho días después de que su compañera en la cúpula, Martha Rodríguez, denunciara su nombramiento ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).

El anuncio de su salida lo hizo el propio Porras durante la sesión del órgano, poco después de que se diera a conocer que la empresa adjudicada para la construcción del nuevo hospital de Cartago retiró su oferta.

Señaló el directivo que, luego de conocer la denuncia planteada por su homóloga se sintió “dolido”, “un poco traicionado” y “discriminado”, al tiempo que recordó que en la mayoría de las oportunidades, él coincidió con Rodríguez.

"Se me achaca ser funcionario del Banco Nacional. Les quiero decir que, a mucha honra, tengo más de 30 años de trabajar para el Banco Nacional, el banco más grande del país, de Centroamérica, y que ha ayudado durante más de 100 años al desarrollo socioeconómico del país.



Destacó que en esos años fue presidente y vicepresidente de la Asociación Solidarista de la entidad financiera, asociado y delegado de una de sus cooperativas, así como fundador de uno de los sindicatos de la institución.

"Soy solidarista, cooperativista y miembro de un sindicato, al igual que usted, doña Martha", aseveró Porras, en referencia a los tres sectores que representan a la clase trabajadora en la junta tripartita de la Caja de Seguro Social. "Por lo tanto, mi sorpresa se da cuando una colega denuncie a un compañero en el sentido de que no puede ser parte de esta Junta Directiva, porque sabemos que usted, doña Martha, en un momento pasó por lo mismo, pero los tribunales en su momento le dieron a usted la razón en el momento dado y que usted sí podía participar de esta Junta Directiva y, en este caso, por eso digo que me siento discriminado y de tercera categoría, porque usted sí pudo y yo no puedo", añadió.

Porras defendió que sus decisiones se apegaron a sus principios éticos y morales, al tiempo que rechazó tener compromisos con alguna otra persona. Asimismo, aseguró que las mismas se dieron para salvaguardar la estabilidad económica y financiera de la institución.



Rechazó que en alguna oportunidad hubiera recibido una dádiva y pidió disculpas si en alguna oportunidad sus actos causaron molestia en alguna persona.



"De mi parte, no tendré el menor problema en seguir recibiendo ataques. Que me demanden, porque mi conciencia está tranquila. Pero sobre todo, por mantener la buena imagen y reputación del Banco Nacional, he puesto mi renuncia al Consejo de Gobierno, como miembro de esta honorable Junta Directiva, a partir del miércoles 25 de setiembre", indicó el directivo.







“No es personal”

La directiva Martha Rodríguez aclaró tras la intervención de su compañero Jorge Porras que su gestión ante la oficina anticorrupción de la Abogacía del Estado, responde a un asunto de pura legalidad.

El planteamiento que la representante del sector sindical hizo desde la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), apunta que el artículo 7 de la Ley Constitutiva, establece una prohibición para integrar la cúpula de la institución a “los directores, gerentes, subgerentes, personeros, empleados o dueños de la mayoría de las acciones de algún banco”.

"Lo mío no fue un ataque personal, quiero dejarlo muy claro. Fue la Ley Constitutiva, el legislador, el que definió las prohibiciones. Yo también lo viví en otros aspectos, pero jamás, Jorge, nunca, le he cuestionado su honorabilidad, ni su trabajo ni su entrega. Lo aprecio como compañero y caballero que es. Cuente conmigo siempre para lo que usted necesite en la vida. Fue un tema puramente de legalidad, no es personal. Usted sabe el cariño y respeto que le tengo", enfatizó Rodríguez.

La denuncia subraya que, de confirmarse que Porras es funcionario del Banco Nacional, como lo hizo ver ante la Junta Directiva al anunciar su renuncia, podría constituirse una violación “manifiesta y evidente” a la prohibición de ley.

Desde el punto de vista de la presidenta ejecutiva de la Caja de Seguro Social, Marta Esquivel, el directivo "pudo haber peleado este tema", ya que existen votos de la Sala Constitucional que han interpretado que el impedimento aplica solo cuando hay interposición horaria.



Sin embargo, la jerarca no mencionó ningún número de resolución que permita verificar esos criterios.

En caso de que el Consejo de Gobierno no designe y juramente a un sustituto para Porras, la cúpula de la Caja únicamente podrá sesionar bajo una figura especial de “funcionario de hecho”, en la que solo podrá conocer y votar asuntos de urgencia.

​