Diputados salvan la Agencia Espacial y ahora buscan reformar ley

La Comisión Especial de Modernización y Reforma del Estado rechazó el expediente 23.815 que pretendía derogar la Agencia Espacial Costarricense.



La ley 9960, que entró a regir desde mayo del 2021, ha sido cuestionada por la nula capacidad de funcionamiento tras tres años.

“Desde su formación hace tres años la agencia no ha constituido un gasto significativo para el país y ya cumple funciones importantes como su presencia en el recién encuentro internacional de agencias espaciales en China, ninguna ley es perfecta y la agencia espacial no es una excepción, seguro hay que hacerle ajustes, pero no derogarla, fue un esfuerzo muy grande y retroceder ahora no es lo indicado”, contó Franklin Chang Díaz, astronauta y físico.