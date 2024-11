Costa Rica importa, por primera vez, una médula ósea para trasplante

Por primera vez, Costa Rica importó una médula ósea para efectuar un trasplante no relacionado, es decir, con un donador que no es familia del paciente, algo que tampoco se había realizado en el país.

Tras casi seis años de arduo trabajo y lucha, la Fundación Sonríe Conmigo logró la mediación para concretarlo.

Un paciente en Costa Rica necesitaba con urgencia un trasplante de médula ósea, pero en su familia no había ningún donante compatible. Por eso, con el apoyo de la fundación se realizaron todos los contactos con una organización sin fines de lucro con sede en México, que se encarga de conectar pacientes con sus potenciales donadores.

Una vez que se encontró la compatibilidad, se efectuó la importación de médula y ya en el país, un hospital de la Caja Costarricense de Seguro Social realizó el trasplante.

Pero, ¿cómo funciona esta ONG internacional? “Lo que hacemos es registrar personas en maratones, universidades, centros comerciales, y les explicamos la necesidad y, si están de acuerdo en colaborar, ponen sus datos en un registro y se toma una muestra de ADN, con saliva de la boca, y con eso entran a la nube, digamos, a la base de datos mundial”, agregó Sánchez.

El contacto entre esta organización internacional con las autoridades de salud de Costa Rica fue una labor de Sonríe Conmigo. Esta fundación nació tras la experiencia que vivieron dos jóvenes muy conocidos, Sofía Escalante y Dani León, ambos requirieron de un trasplante de este tipo para sobrevivir.​

“Básicamente, es hacer ese enlace de poder importar médula de otros países, por medio de enlaces, conexiones que hemos logrado a lo largo de los años, para que las personas que no tienen un donante compatible aquí, puedan tener una oportunidad de vida”, detalló Sofía Escalante, quien recibió un trasplante hace nueve años, y ahora es la cara de la fundación.

"Nosotros vimos mucha gente que no pudo, tanta gente que se quedó en el camino, que también tenían años luchando, y no tuvieron ese trasplante porque no tenían la posibilidad de salir del país, aquí no les dijeron que había algo que hacer o nunca se pudo hacer algo; entonces, pensamos: ¿qué es lo que falta en Costa Rica para que los pacientes tengan la oportunidad que yo tuve?", agregó León.