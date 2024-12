Colegio de Médicos denuncia "desviación de poder" en emergencia por salida de especialistas

El Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC) arremetió el jueves contra el decreto con el que el Gobierno de la República instaló una emergencia sanitaria por la inminente renuncia masiva de especialistas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ya que considera que este cancela o suspende sus funciones de control del ejercicio profesional.

Mediante un pronunciamiento, la entidad denunció "violaciones evidentes y manifiestas" al ordenamiento jurídico, así como una "desviación de poder", producidas por un decreto que tachó de "arbitrario y absolutamente nulo".

Para el Colegio de Médicos, si bien el Ministerio de Salud es el rector de la materia y, en esa línea, puede dictar normas técnicas, estas no pueden invadir sus funciones específicas; en el tanto que existe una autonomía administrativa y legal que incluso ha sido reconocida por la Procuraduría General de la República (PGR) en su dictamen C-156-2005.

El colegio profesional agregó que sus potestades han sido ampliamente señaladas por la Sala Constitucional, al determinar la existencia de un interés público en la fiscalización del correcto desempeño de los doctores (potestad de imperio) y, en ese sentido, subrayó que las mismas no pueden ignorarse en un decreto, en apego al principio de jerarquía de normas.

Lo anterior incluye, particularmente, la revisión de los requisitos para autorizar el ejercicio profesional, como se desprende de la sentencia 3147-2011 del Alto Tribunal.

Así, pretender la aplicación del decreto desemboca una "violación al principio de legalidad", según el pronunciamiento.

Puntualizó el Colegio de Médicos que la inacción en la atención de las demandas que el grupo ha hecho durante más de dos años en pro de mejores condiciones laborales no constituye una justificación legal para decretar una emergencia sanitaria.

Desde su perspectiva, también se violó el principio de inderogabilidad singular de las normas al emitirse exenciones y omisiones de requisitos a médicos no autorizados. Así se lesiona el principio de igualdad entre profesionales; incluidos extranjeros que han llevado adelante los procesos de incorporación y han obtenido la autorización para ejercer.

Ello ocurre en detrimento del interés público, ya que, para el colegio profesional, este tipo de excepciones, en lugar de proteger la salud pública, más bien atentan contra ella.

"Si el Colegio no puede realizar las funciones de control, regulación y vigilancia del ejercicio profesional a médicos no autorizados para ejercer, pero que a partir de una dispensa amparada por normas ilegales son asignados por la Caja Costarricense de Seguro Social a la atención de los servicios de salud, el riesgo lo correrá el paciente, que no tiene garantía de la idoneidad del profesional que lo atiende", menciona el pronunciamiento.