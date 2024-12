Clubes ticos ya saben la hora y el día de su debut en Copa de Campeones de Concacaf

Los tres clubes costarricenses que participan en la Copa de Campeones de la Concacaf ya tienen su día y hora definida para su debut internacional.

La primera fase comenzará el próximo mes de febrero del 2025 y en esta instancia estarán Saprissa y Herediano.

Ya sembrados en octavos de final se encuentra Alajuelense como bicampeón de Centroamérica y equipo que será el único en cerrar en casa su serie.

Herediano se medirá Real Salt Lake de Estados Unidos el miércoles 19 de febrero a las 6:30 p. m. en el Estadio Nacional.

La vuelta será el miércoles 26 de febrero 6:30 p.m. (7:30 p. m. de Costa Rica) en el America First Field, Sandy de Salt Lake City.

Por su parte, Saprissa enfrentará al Vancouver Whitecaps FC de Canadá el próximo jueves 20 de febrero a las 8 p. m. en Tibás.

La vuelta será una semana después el jueves 27 de febrero a las 7 p. m. (9 p. m. hora de Costa Rica) en el BC Place, Vancouver, Canadá.

Alajuelense, como bicampeón de Centroamérica, ya está clasificado para los octavos de final y esperará por su rival que saldrá de la serie entre Pumas de la Unam de México y el Calvary FC de Canadá.

La ida será martes 4 de marzo de 2025, horario por confirmar, y los manudos comenzarán como visitante.

Concacaf announces schedule for 2025 Concacaf Champions Cup Round One and Round of 16 matches 🏆https://t.co/nT0pKSBXzr 🔗