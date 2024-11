AyA contempla cortes de agua en GAM ante problemas generados por intensas lluvias

El servicio de agua potable puede verse suspendido en varios puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM), como Coronado, La Unión o Goicoechea, debido a los problemas que generan las lluvias intensas de los últimos días.

Según el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), los cortes de este tipo ocurridos en las últimas dos semanas responden a la afectación que generan las precipitaciones en sus plantas de distribución, así como en las asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados comunales (Asadas).

"Las plantas nuestras se abastecen de quebradas o ríos. Y estas quebradas o ríos, en las partes altas se llenan mucho de turbiedad. Es decir, los aguaceros arrastran sedimentos y hacen que el agua se ponga muy turbia, muy oscura, llena de tierra o barro.

"Cuando eso ocurre, nosotros no podemos potabilizar porque el agua sale café de las plantas. Las plantas son capaces de remover esa turbiedad en un porcentaje, pero cuando los porcentajes son muy altos, el agua no se puede potabilizar. Es como si no tuviéramos agua en ese momento para tratar", explicó el subgerente de la entidad, Alejandro Calderón.