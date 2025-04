Cae mujer sospechosa de agredir con cuchillo a su propia hija de 17 años

Una mujer de 34 años fue detenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechosa de haber agredido con un cuchillo a su hija de 17 años, en el sector conocido como El Coco, en La Guácima Arriba, Alajuela.



Según confirmó la Policía Judicial, la mujer, de apellido Rocha, al parecer, atacó a su hija tras una discusión que se originó porque la menor no respondió varias llamadas telefónicas.

La madre se encontraba fuera de la vivienda realizando diligencias y, al no recibir respuesta, al regresar discutió fuertemente con la víctima. En medio del altercado, presuntamente, tomó un cuchillo y le provocó una herida en la cabeza que requirió cinco puntadas.



El hecho ocurrió entre las 3 y las 5 de la tarde del jueves. Agentes del OIJ realizaron la revisión de la vivienda horas más tarde y procedieron con la detención de la sospechosa (repase la información completa en el video adjunto de Telenoticias).



La adolescente fue puesta bajo resguardo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), mientras se determina su situación familiar, ya que, aparentemente, no cuenta con más parientes cercanos en la zona. Un hermano menor también fue reubicado con apoyo del PANI.



Un vecino, testigo del hecho, relató que la joven llegó a su casa ensangrentada, pidiendo ayuda.

“Me dice: ‘Llame a la Policía, vea lo que me hizo mi mamá’. Me rogaba quedarse aquí porque, si no, decía que su mamá la mataba”, contó el hombre.