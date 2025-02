Aquí le decimos cómo participar en el “Concurso minuto 7 y 77” de Teletica

Teletica lanza este domingo el “Concurso minuto 7 y 77”, en el que los televidentes podrán ganar llamativos premios durante las transmisiones del fútbol nacional por Canal 7.

La dinámica consiste en indicar cuál de los equipos realizará un gol en el minuto 7 (primera parte) y en el minuto 77 (segunda parte), específicamente en el partido que pasa por Teletica Deportes y con el cronómetro que está visible en la pantalla de Canal 7.

Para participar, los interesados deben comentar su respuesta en el muro de Facebook de TD+; eso sí, muy importante: antes de que inicie el juego. Después del pitazo inicial, los mensajes ya no participarán.

“Se rifará un premio de 50.000 colones para un ganador, correspondiente al minuto 7 del partido, y otro premio de 50.000 colones para un ganador correspondiente al minuto 77, siempre que en el minuto 7 y en el minuto 77 de cada partido se anote un gol”, se indica en el reglamento de la promoción.

Es decir, si no hay anotaciones en los minutos correspondientes, el premio se acumulará en la suma de 50.000 colones hasta que se anote algún gol al minuto 7 o al minuto 77 de algún partido. Si no se anotara ningún gol durante dichos minutos, en alguno de los juegos, no se rifará ningún premio.

El sorteo se hará en la transmisión en vivo, en el minuto 85 de juego. Ahí se seleccionará a un participante favorecido, que se anunciará en televisión. El sorteo se realizará de forma aleatoria. “Se comunicará con él mediante mensaje directo a su cuenta de Facebook”, agrega el documento.

Si quiere leer el reglamento completo de este concurso, puede hacerlo a continuación.