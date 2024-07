Fiesta inglesa en Silverstone: Russell 'poleman' delante de Hamilton y Norris

George Russell partirá con su Mercedes desde la 'pole position' en su país, en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 del domingo, después de haber firmado el sábado el mejor tiempo en la sesión de clasificación en el circuito de Silverstone.



El público local pudo festejar además que Lewis Hamilton (Mercedes) fue segundo y Lando Norris (McLaren) tercero. Tres ingleses, por lo tanto, obtuvieron las tres primeras posiciones de la sesión.



Es la primera vez desde 1968 que tres británicos comenzarán un Gran Premio de Fórmula 1 desde las tres primeras posiciones.



El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), vigente triple campeón mundial y líder destacado de la actual temporada, tuvo que contentarse con el cuarto puesto de la parrilla.



Russell, ganador el pasado domingo del Gran Premio de Austria después de beneficiarse del accidente entre Verstappen y Norris, consiguió así la tercera 'pole' de su carrera y la segunda en un mes, después de la lograda en Canadá a principios de junio.



"Es increíble. Al principio de temporada no hubiera podido ni soñar con estar en la pole position aquí y hoy hemos sido primero y segundo, con Lewis. Y Lando ha quedado tercero, esto es genial", saboreó.



Hamilton, que lleva once podios consecutivos en Silverstone, celebró el gran día de Mercedes este sábado.



"Bravo por George, que hizo un trabajo excepcional. No nos esperábamos esto. El coche estuvo fantástico, el equipo hizo un súper trabajo para permitirnos estar ahí", afirmó.



La lluvia cayó insistentemente durante el sábado sobre Silverstone y perturbó el desarrolló de la sesión de clasificación. Se espera también su presencia el domingo, lo cual podría hacer que los pronósticos sean más inciertos.