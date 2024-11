Pese a lesión en costilla, Lisbeth Valverde sí bailará en final de MQB

La exreina de belleza y participante de Mira quién baila (MQB), Lisbeth Valverde, se lesionó la costilla este jueves, mientras bailaba en un ensayo con Javier Acuña y César Abarca. Pese a su afectación de salud, Valverde sí se presentará en la gala final de este concurso de baile, que será el próximo domingo 1° de diciembre.

"Tengo muchísimas ganas y disposición. Ayer estaba súper frustrada porque realmente quiero hacerlo. El problema era que el dolor físico me estaba limitando, pero en cuanto a energía y motivación, estoy al 100%. Ahora, con los medicamentos y la sedación, siento que esto me va a facilitar las cosas. Todavía no sé si podré hacer las alzadas. Hoy seguiremos ensayando para ver cómo me va. Las coreografías están hermosas, y sé que las adaptaremos a mis capacidades", contó la ex Miss Costa Rica.

​"Esa es la idea: seguir bailando. Por eso, me realizaron todos estos tratamientos. De hecho, en temporadas anteriores de programas de baile se han implementado dinámicas similares cuando hay participantes con lesiones en las costillas, ya que es una lesión muy común en este tipo de actividad. Todas han podido continuar, y ese también será mi caso.

Sobre cómo ocurrió la lesión, dice que ya tenía días con molestias. Sin embargo, este jueves estaba ensayando y el dolor se intensificó.

​"Me siento mucho mejor. Ayer fue un día bastante duro, sinceramente, porque estaba con demasiado dolor, pero ya me siento mucho mejor. He estado bajo los efectos de algunas terapias, inyecciones, analgésicos y, además, me realizaron un procedimiento para bloquear el nervio de esa zona y disminuir el dolor en la costilla.

"Los doctores me hicieron muchos exámenes porque, según comentaron, en las radiografías a veces no se detectan lesiones muy pequeñas. Por ello, anoche también me realizaron un TAC (Tomografía Axial Computarizada), y parece que efectivamente tengo una lesión directamente en la costilla.

"Entre los procedimientos que me realizaron están la radiografía, el TAC, el ultrasonido, la administración de analgésicos intravenosos y, como mencioné, el bloqueo del nervio, que fue lo más invasivo. A pesar de todo, sigo con toda la actitud y disposición. Esta es la última semana y el último esfuerzo, ¡así que vamos con todo!", finalizó la modelo.